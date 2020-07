Meteo, quando arriva il super caldo africano

Nelle ultime ore il maltempo ha flagellato il Nord, con un nubifragio che ha colpito in maniera violenta la Lombardia, non risparmiando diverse zone del Nord Italia. L'ondata di maltempo che sta attraversando lo Stivale da Ovest a Est si muove verso il Centro, ma avrà vita breve: nel corso del weekend che sta per iniziare arriverà il tanto atteso aumento delle temperature, con l'anticiclone africano che nei prossimi giorni porterà un clima caldo e tipicamente estivo sul nostro Paese.

Meteo, ultimi temporali al Centro-Nord

Ma per assaporare il tipico caldo estivo bisognerà attendere ancora un po'. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, fino a stasera le regioni settentrionali, parte della Toscana, l’Umbria e le Marche saranno interessate dal passaggio di una perturbazione fortemente temporalesca che ha già provocato nubifragi a Milano. Da sabato il tempo sarà in netto miglioramento con sole prevalente su gran parte delle regioni e soltanto qualche nota instabile sugli Appennini meridionali nel pomeriggio. La pressione aumenterà ulteriormente nella giornata di domenica con bel tempo quasi ovunque. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sui confini alpini.

Meteo, quando arriva il super caldo

Come anticipato, da lunedì 27 luglio arriverà di gran carriera l’anticiclone africano, con il clima che andrà via via surriscaldandosi. Se il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, saranno le temperature ad essere le protagoniste. Da martedì 28 i valori massimi potranno toccare 38°C a Firenze, 36°C a Roma, Ferrara, Bologna. Nei giorni successivi 39-40°C potranno essere raggiunti in Toscana, Emilia, Veneto, Puglia, Sardegna e Sicilia. Attenzione perché oltre al caldo arriverà anche l’afa con tutti i disagi relativi.