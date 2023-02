Meteo: quando finirà di fare così freddo

Il grande freddo è agli sgoccioli. L'inverno potrebbe darci una tregua già sul finire di questa settimana. Intendiamoci: non ci sarà nessun "assaggio di primavera", ma senza dubbio le temperature saranno più miti e gradevoli un po' su tutta la penisola e in modo particolare al Centro-Nord. Vediamo dunque le previsioni per i prossimi giorni.

Addio freddo pungente? Che tempo farà sulla penisola

Secondo gli esperti di 3BMeteo, già a partire da venerdì le correnti di aria fredda che imperversano sull'Italia portando gelo e nevicate a quote basse, inizieranno a spostarsi più verso oriente. È nella giornata di sabato 11 febbraio però che questa tendenza inizierà a essere più evidente: il cielo sarà sereno quasi dappertutto, ma soprattutto è attesa una risalita delle massime "che raggiungeranno i 10-12°C un po' ovunque". Domenica 12 febbraio ci sarà un nuovo rialzo termico, sia al Centro che al Nord, con il termometro che potrebbe salire di un paio di gradi, mentre al Sud la situazione resterà invariata ed è anzi attesti qualche addensamento con probabili piogge su Puglia e Calabria.

Le previsioni meteo per la prossima settimana (13-20 febbraio)

Veniamo alla tendenza per la prossima settimana, la cui attendibilità viene giudicata "medio-alta", ma che vista la distanza temporale va comunque presa con qualche cautela in più. Cosa accadrà dunque? Bene, sembra previsto il perdurare di un clima stabile e secco, almeno al Centro-Nord, grazie alla presenza dell'anticiclone. Il Sud invece resterà più esposto all'aria più fredda in arrivo dai Balcani. In ogni caso sono previste precipitazioni sotto la media e temperature sopra la media. Insomma, l'aria sarà finalmente più mite per la gioia di chi soffre in modo particolare le temperature rigide di questi giorni. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'assenza di precipitazioni sulle regioni settentrionali che non fa certo sperare bene per il futuro vista la siccità che ha colpito il Nord la scorsa estate.

