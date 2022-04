Meteo, pioggia e neve sferzano l'Italia: ecco quando finirà il freddo

Riecco il freddo. Come ampiamente previsto dai metereologi il fine settimana è iniziato nel segno dell'instabilità con le temperature che sono scese bruscamente riportandosi su valori decisamente invernali. Sarà un sabato di maltempo su molte regioni italiane, con la neve che sta cadendo anche a quote relativamente basse, specie considerando il periodo. Anche domenica la perturbazione che insiste sulla penisola condizionerà il tempo su diverse regioni. In Piemonte sono previste nevicate dagli 800 metri circa, su alte pianure e Prealpi centro-orientali i fenomeni nevosi avranno invece luogo a partire da 600/800 metri di altitudine. I fiocchi di neve cadranno anche sull'Appennino dai 600 ai 900 metri. In generale comunque il clima sarà ancora piuttosto rigido.

Quando finirà il freddo?

Quanto dovremo attendere per godere di nuovo di temperature gradevoli? Secondo i metereologi, la prossima settimana sarà un po' di transizione con un aumento graduale delle temperature a partire da martedì, specie nel Sud Italia. Secondo le previsioni di Meteo.it, mercoledì prossimo tuttavia una nuova perturbazione potrebbe transitare sulla penisola, portando piogge su alcune regioni centrali (specie su Sardegna,Lazio, Abruzzo e Molise), anche se non ci sarà un calo termico come quello che stiamo osservando in questi giorni. Già mercoledì i termometri potrebbe risalire fino a 18-20° C, anche al nord. Smaltita la perturbazione (che giovedì potrebbe indugiare al Sud), un ulteriore rinforzo dell'alta pressione è invece previsto per venerdì 8 aprile quando le temperature dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, aumentare ancora fino a raggiungere e in alcuni casi superare anche i 20 gradi. Insomma, l'inverno potrebbe essere agli sgoccioli.