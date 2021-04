Meteo: quando finirà il freddo e cosa ci aspetta a fine aprile

Il freddo non molla la presa. Tra mercoledì e venerdì l'Italia sarà interessata da una nuova perturbazione: il tempo peggiorerà dapprima al nord, per poi spostarsi giovedì al centro-sud dove nelle giornate del 22 e 23 aprile sono attesi rovesci diffusi e qualche temporale. Inutile dire che le temperature, benché in lieve rialzo, rimarranno comunque piuttosto basse. Una costante di questo aprile caratterizzato da un clima fresco e molto piovoso. E di certo non si può dire che in questa primavera il meteo sia stato clemente.

Già dal prossimo week end però le cose potrebbero cambiare: i metereologi di 3Bmeteo spiegano infatti che a partire dalla giornata di sabato si prevedono condizioni di tempo in gran parte stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'anticiclone. In aumento anche le temperature che nel corso del fine settimane torneranno finalmente su valori primaverili con punte previste di 22/24°C . Insomma, un clima più consono alla stagione rispetto a quello che abbiamo conosciuto in queste prima due decadi del mese. Vista la distanza temporale, si tratta comunque di tendenze da prendere con cautela.

Anche il meterologo del Consorzio LaMMA Giulio Betti descrive però uno scenario simile. "Tra mercoledì e venerdì" spiega su Twitter il climatologo, si verificherà il "transito di una perturbazione che porterà precipitazioni dapprima su Alpi, Prealpi, alte pianure Piemonte e Liguria (mercoledì) e successivamente sulle regioni centrali e meridionali (giovedì e venerdì)". Le temperature saranno in aumento nei valori minimi, mentre a seguire, tra il 24 e il 27 aprile, ci sarà un possibile, "temporaneo, rinforzo dell'alta pressione con temperature in aumento su valori gradevoli".

Meteo: quando finisce il freddo

Non è detto però che non si verifichino altri episodi di instabilità sul finire del mese: sempre da 3Bmeteo spiegano infatti che nel corso della settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio saranno possibili nuove discese di aria fredda proveniente dal Nordest Europa e che le temperature "potrebbero mantenersi a tratti sotto le medie del periodo, al più in media". Solo con l'arrivo di maggio ci lasceremo alle spalle l'instabilità e il brutto tempo. O almeno si spera.