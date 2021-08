Quando finisce il caldo

Il caldo si farà sentire anche nel prossimo fine settimana, ma le temperature roventi hanno ormai i giorni contati. La svolta arriverà la settimana prossima quando, complice anche qualche rovescio, la colonnina di mercurio dovrebbe scendere di diversi gradi, prima al nord e poi anche al centro e al sud.

Meteo, ecco quando finirà il caldo opprimente

Vediamo dunque le previsioni nel dettaglio. "Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali" spiega Manuel Mazzoleni, metereologo di 3bmeteo.com. "Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale".

Nella giornata di martedì, "i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico".

Anche le temperature saranno decisamente più sopportabili. L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno l’ondata di afa e caldo. "Entro metà settimana - spiegano ancora da 3Bmeteo - i termometri dovrebbero scendere localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare"

Che tempo farà a ferragosto e nel fine settimana

Nel week end però ci sarà ancora da soffrire. In particolare al nord il caldo raggiungerà il suo apice. In Valpadana i valori massimi toccheranno i 37/39°C, ma anche il centro risulterà rovente con picchi di 40-41°C su Valle del Tevere mentre al sud "le massime non subiranno grosse variazioni, con valori diurni ancora di 36/37°C sui settori interni, locali picchi di 38/39°C". Siamo dunque abbastanza lontani dal record di 48,8° C registrato pochi giorni fa a Siracusa. Farà caldo anche di notte, quando l'umidità sarà più elevata con l’afa alle stelle sui grandi centri urbani e sui litorali. In basso le città da bollino rosso nei prossimi giorni.

La temperature dei prossimi giorni città per città