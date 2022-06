Quando finirà il grande caldo? Cosa dicono gli esperti

Inutile illudersi, ci aspettano giorni roventi. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede per mercoledì 29 giugno il livello di emergenza massimo ("bollino rosso") in 19 città su un totale di 27 comuni monitorati. Giovedì le città indicate in rosso saliranno a 22 su 27. Si salveranno (in parte) solo Genova, Bolzano e Torino. Insomma, farà caldo. Quando potremo sperare in un po' di refrigerio? Le notizie che arrivano non sono buone. Tutt'altro. All'orizzonte non si vedono cambi di rotta. Gli esperti di 3BMeteo sono categorici: "Nel breve e nel medio periodo non si intravedono grossi sblocchi della situazione". Continuerà a fare caldo. Anzi, "in vista per la prossima settimana c'è una nuova possibile ondata di calore intenso sulle regioni centro meridionali".

Continuerà a fare caldo

Di male in peggio. In questo contesto va pur detto che al nord rovesci e temporali stanno contribuendo a raffreddare un po' l'aria, una situazione che si ripeterà anche all'inizio di luglio quando le regioni settentrionali saranno lambite da correnti di matrice atlantica. In pianura, specie nel Triveneto e in Emilia Romagna, l'aria continuerà a essere bollente e le temperature molto elevate.

E nel resto della penisola? Come dicevamo nel breve periodo cambierà poco: dovremo rassegnarci alle temperature infuocate di questi giorni. Una piccola speranza si intravede per la seconda settimana di luglio. Gli esperti di 3BMeteo spiegano infatti che l'anticiclone delle Azzorre "sbilanciato in Atlantico" potrebbe portare qualche temporale al Centro Sud e un calo generale delle temperature. Ma si tratta beninteso di una tendenza a medio-lungo termine che va presa con cautela. Anzi, con molta cautela. In ogni caso si tratterebbe solo di una breve tregua in un contesto di caldo generalizzato.

Affinché le temperature scendano, spiegano i meteorologi, l'anticiclone delle Azzorre dovrebbe abbassarsi di latitudine fino a rimpiazzare quello africano. Ma un contesto simile di solito si osserva "nella seconda metà del mese di agosto". Vero è che quest'anno l'estate è partita con grande anticipo, per cui almeno sperare è lecito. Ma i dati di fatto ad oggi dicono che il grande caldo andrà avanti ancora per qualche settimana intervallato da qualche temporale al nord e, forse (ma quest'ultima tendenza è tutta da confermare) da un impulso instabile che potrebbe raggiungere anche il centro-sud solo nella seconda settimana di luglio.

Ondate di calore: il bollettino del ministero della Salute