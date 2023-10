Quanti giorni durerà ancora questo "strano" caldo

Autunno? Quale autunno? In arrivo una nuova fase calda "anomala", nel weekend picchi di oltre 31-32 gradi in Italia. Per un'altra settimana almeno non ci saranno novità di rilievo sul fronte meteo. Fino al 14 ottobre circa, forse di più, continuerà questa strana estate prolungata, gli esperti non vedono netti cambiamenti all'orizzonte, per ora. Non chiamatele più però "ottobrate", quelle tradizionali fasi miti e stabili che interrompono, solo per alcuni giorni, il graduale addio all'estate. Qui siamo di fronte a un'anomalia storica e prolungata, è da Ferragosto che le temperature, salvo brevissime pause temporalesche, si mantengono su valori molto alti. Vediamo cosa sta succedendo e quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Quanto durerà questa ondata di caldo

Giulio Betti, esperto climatologo del Cnr/consorzio LaMMA, sempre molto letto e seguito su X (l'ex Twitter), spiega come stanno le cose: "Ottobrata? Non scherziamo. Le 'ottobrate', termine popolare che nulla ha a che fare con la climatologia (un po' come i 'giorni della merla'), sono fasi miti e stabili che interrompono, per alcuni giorni, l'inesorabile passaggio stagionale verso l'autunno", spiega sui social. Non è una breve parentesi, ci sono temperature eccezionalmente alte (7-10 °C oltre la norma), "è da metà agosto che le temperature, salvo brevi pause, si mantengono su valori estivi. Settembre è stato tra i più caldi mai osservati. Questa ondata di caldo (così andrebbe definita da un punto di vista tecnico) è destinata a proseguire fino al 13-14 ottobre - continua Betti -. Se non fosse per il calendario nessuno si sarebbe accorto che siamo a ottobre". In passato, conclude il climatologo, "si sono osservati picchi (isolati) di caldo molto anomalo a ottobre anche al centro-nord. Ma erano episodi quasi sempre bilanciati da fasi fredde". Stavolta le cose stanno andando diversamente.

Le previsioni per il weekend 7-8 ottobre 2023

In Italia sarà un weekend estivo, con un nuovo picco termico al Centro-Nord con massime fino a 29-31 gradi. Sabato e domenica le temperature pomeridiane saranno praticamente "da piena estate", secondo 3bmeteo.com. In particolare entro domenica potremmo tornare a superare picchi di 30-32 gradi soprattutto su regioni tirreniche e Sardegna, mentre altrove si spazierà comunque tra i 25 e i 29 gradi. "Ancora una volta gran caldo per il periodo in montagna, con zeri termici abbondantemente superiori ai 4000m che costituiranno un ulteriore duro colpo ai già agonizzanti ghiacciai alpini in un periodo dove invece dovrebbero iniziare a rifiatare. Se di giorno farà oltremodo caldo, chiaramente e per fortuna, almeno nottetempo e al primo mattino le temperature minime si manterranno su valori freschi, salvo poche eccezioni, complici le ore di luce ormai ridotte e il sole più basso sull'orizzonte. Assisteremo dunque a marcate escursioni termiche notte-giorno, anche di 15-20 gradi", spiegano gli esperti.

Solo dopo metà mese si assisterà a una progressiva erosione dell'anticiclone, con il ritorno di qualche pioggia a partire dal Nord, ma per una vera svolta bisognerà probabilmente attendere almeno la terza decade del mese, dunque il 20 ottobre circa.

