Estate agli sgoccioli: il caldo ha i giorni contati

L'estate è agli sgoccioli. O almeno così sembra. Il week end appena iniziato sarà all'insegna di infiltrazioni instabili che porteranno a precipitazioni anche temporalesche, specie sulle aree nelle aree montuose (Alpi, Prealpi e Appennino) ma anche su pianure e zone costiere di Nordest, Lombardia, Centro Italia e basso versante Adriatico. E poi cosa succederà? Secondo gli esperti di 3BMeteo, negli ultimi giorni del mese ci sarà una rimonta parziale dall'alta pressione sul Mediterraneo centrale, ma la nostra penisola resterà comunque esposta a correnti più instabili.

Tra le fine del mese e l'inizio di settembre è inoltre molto probabile un nuovo calo della pressione che porterà a una fase di instabilità. Questo nuovo impulso perturbato potrebbe portare precipitazioni, talvolta anche di forte intensità, nelle regioni settentrionali, ma a tratti potrebbero essere coinvolte anche le regioni centrali "specie in vista del primo weekend di settembre". L'instabilità si accompagnerà a un "progressivo calo termico al Nord e poi al Centro". Diverso il discorso per il Sud che dovrebbe risentire meno di questo passaggio instabile. Il caldo - almeno in buona parte della penisola - sembra avere i giorni contati.