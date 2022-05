Meteo, c'è la data: ecco quando finisce il freddo (e scoppia l'estate)

Via i maglioni (finalmente), largo alle mezze maniche. L'Italia è ancora alle prese col maltempo, ma per avere un assaggio di estate è solo questione di giorni. Se in questo inizio di maggio il clima ha lasciato un po' a desiderare, tutto cambierà con l'arrivo dell'anticiclone africano che a partire dalle prossima settimana dovrebbe riportare le temperature intorno a valori più consoni alla stagione. Quando ci sarà l'attesa svolta meteo?

Meteo, arriva l'anticiclone africano: caldo sull'Italia

Iniziamo col dire che già tra lunedì e martedì, salvo qualche eccezione, la perturbazione che sta provocando piogge e temporali in molte zone d'Italia sarà alle spalle. Tanto che in Toscana e al Nord le temperature potrebbero raggiungere anche i 25-26° C. A partire da mercoledì però assoporeremo il vero caldo simil-estivo. Le previsioni sembrano confermate, si tratta dunque di una tendenza del tutto credibile. Secondo i meterologi di 3BMeteo, l'anticiclone proveniente dall'Africa raggiungerà prima le regioni centro-settentrionali. Nelle aree della Val Padana centrale e probabilmente anche in alcune zone interne del centro, il termometro potrebbe toccare anche i 30° C.

Insomma, la prima vera ondata di caldo è alle porte. Discorso parzialmente diverso per il Sud e in particolare Calabria e Sicilia dove, spiegano da 3BMeteo, "ci vorrà ancora qualche giorno ma entro venerdì o il weekend l'assaggio estivo sembra garantito". La stagione fredda dunque è ufficialmente alle porte, o così almeno sperano molti italiani. Va comunque segnalato che a partire dal prossimo fine settimana una depressione atlantica potrebbe portare un nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali. Ma vista la distanza temporale è ancora presto per averne certezza. Staremo a vedere.

(Immagine in alto 3BMeteo)