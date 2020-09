Meteo, vicini alla svolta: quando finisce il caldo

Ultimi giorni di estate, poi cambia tutto. Secondo le ultime previsioni meteo il caldo sta per cedere (finalmente) il passo a temperature più consone alla stagione. Una locale diminuzione, spiega 3Bmeteo, è attesa tra il weekend e l'inizio della prossima settimana al Nord, per i primi tentativi di ingresso delle perturbazioni atlantiche. E nei giorni a seguire anche gli abitanti delle regioni del centro potranno godere di un po’ di refrigerio. Certo è che su gran parte della penisola il prossimo sarà un week end ancora all’insegna del caldo sulle centrali tirreniche si potranno sfiorare anche i 31 gradi, al sud le temperature si attesteranno tra i 28 e i 30° e avranno generalmente gli stessi valori anche su parte delle regioni settentrionali.

Meteo, temperature giù dalle prossima settimana

L’afa però avrà vita breve: già entro metà settimana al Nordovest il termometro raggiungerà a stento i 25°C grazie all’ingresso nella penisola di correnti più fredde di origine atlantica. L'instabilità, spiega 3Bmeteo, potrebbe subire “un' ulteriore intensificazione anche su parte delle nostre regioni, in primis su parte del Nord e delle regioni tirreniche, dove i fenomeni potranno localmente risultare intensi e temporaleschi.

Ancora caldo al sud

Più riparate invece le regioni meridionali e quelle adriatiche, con tempo più stabile e possibile aumento delle temperature per il richiamo di correnti meridionali innescate dalla depressione in approfondimento sull'Iberia”. Insomma, l’estate sta per chiudere i battenti e considerato il calendario la cosa non stupisce affatto.