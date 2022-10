Meteo, i temporali vanno in pausa? Quando torna il caldo

Dopo un mese di settembre caratterizzato da pioggia e temporali, anche molto intensi e con gravi conseguenze sul territorio, ottobre inizia con un repentino cambiamento, con i primi effetti che arriveranno già al termine di questo weekend. Grazie alla rimonta da parte dell'anticiclone africano, il mese appena iniziato dovrebbe avere un andamento diametralmente opposto a quello precedente: le precipitazioni hanno le ore contate e presto lasceranno spazio al ritorno delle belle giornate.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la giornata di oggi, sabato 1° ottobre, sarà ancora caratterizzata da qualche ultimo piovasco o temporale, mentre per domani, domenica 2 ottobre, è atteso il vero e proprio ritorno del sole. Quanto durerà il bel tempo? Secondo i meteorologi si tratterà di una sorta di colpo di coda dell'estate, che dovrebbe accompagnarci per le prossime due settimane: "Un soccorso provvidenziale per le operazioni di vendemmia - sottolineano gli esperti - che com'è noto necessitano di tempo asciutto e che sicuramente sarà gradito sotto il profilo climatico da quanti hanno accettato mal volentieri il tuffo autunnale anticipato di settembre. Le temperature sono infatti destinate a tornare sopra media. Ma intanto vediamo come si preannuncia la prima domenica del nuovo mese".

Sole e caldo in arrivo già da domani: al Nord ci sarà bel tempo, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi, prevalentemente oltre confine con fenomeni isolati. Sole pieno al Centro con qualche nuvola sulla bassa Toscana, mentre al Sud ci sarà un ritorno alle giornate estive, ad eccezione di qualche nuvola innocua. Su tutto lo Stivale le temperature torneranno a salire, arrivando a livelli superiori alla media stagionale.