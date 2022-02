Meteo, l'inverno va in pausa: quando torna la pioggia

Il ritorno dell'anticiclone sull'Italia ha costretto l'inverno ad una pausa dal maltempo e dalle precipitazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane. Nella prossima settimana non è prevista pioggia sullo Stivale, con l'assenza di temporali che potrebbe durare anche dieci giorni: l'alta pressione diventerà dominante su gran parte dell'Europa sud-occidentale, con la carenza di acqua che coinvolgerà anche Spagna e Francia.

Meteo, le previsioni: 10 giorni senza pioggia

Secondo le previsioni dei meteorologi, nei prossimi 10 giorni un anticiclone prepotente bloccherà qualunque possibilità di precipitazioni importanti, al massimo avremo pioviggini al centro-sud in un contesto asciutto almeno fino a metà febbraio. Da decifrare un'eventuale sorpresa di San Valentino, con l'arrivo dell'inverno in ritardo di 2 mesi, uno scenario che per ora è solo possibile immaginare. Da metà mese infatti potrebbe tornare il gelo anche con precipitazioni diffuse sul siccitoso nord; qualora la tendenza meteo fosse confermata avremmo anche neve abbondante sui rilievi e localmente fino in pianura al nordovest. Ecco nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni secondo gli esperti de IlMeteo.it: