Caldo estremo, città invivibili: sale ancora l'allerta per l'anticiclone africano

Quattro oggi, 8 domani e 10 giovedì: sale l'emergenza caldo e aumentano di giorno in giorno le città contrassegnate con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per la salute. I 10 centri urbani con il bollino rosso giovedì sono Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste (tutte, tranne Bologna e Trieste, rosse anche domani). Tre giorni di fila con il bollino rosso, a partire da oggi, per Bari, Campobasso, Rieti e Roma. Quanto ai bollini arancioni (rischio solo per i più fragili), sono 9 oggi e domani, 8 venerdì.

L'alta pressione sub-tropicale renderà i prossimi giorni i più caldi di tutta l'estate. Il caldo africano continuerà ad aumentare giorno dopo giorno, dapprima al Sud e poi anche al Centro-Nord a partire da giovedì. Già da oggi Sardegna e Sicilia supereranno la soglia dei 45 gradi a Siracusa e Sanluri, così in Calabria e sulle coste ioniche di Puglia e Basilicata. La colonnina di mercurio si fermerà "solo" a 38 gradi in Campania a Napoli.

Da giovedì caldo e afa cominceranno a fare sul serio in Toscana, Lazio, Emilia, Lombardia, Veneto con valori massimi di temperatura fino a 39 gradi a Firenze, 38 a Roma e Bologna, 37 a Rovigo, Bolzano, Mantova, 36 a Milano. L'afa renderà insopportabili le notti che si trasformeranno in tropicali con temperature di 30 gradi fin quasi a mezzanotte e tassi di umidità alle stelle.