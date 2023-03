Meteo: quanto durerà il freddo e cosa ci aspetta a inizio aprile

Il colpo di coda dell'inverno avrà vita breve. Già a partire da martedì, il sole tornerà a farla da padrone sulla maggior parte della penisola, anche se le temperature minime subiranno un ulteriore calo e comunque continuerà a fare relativamente freddo. Come spiegano da 3BMeteo, il prosieguo della settimana sarà poi caratterizzato dalla rimonta dell'anticiclone con temperature che a partire da mercoledì diventeranno più miti, in special modo sulle isole maggiori. Tant'è che nella giornata di venerdì 31 marzo, ultimo giorno del mese, le massime saranno sopra la media un po' ovunque, mentre in Sardegna e Sicilia il termometro potrà addirittura toccare i 25 gradi. Un assaggio della stagione estiva.

Nelle giornate di giovedì e venerdì va però segnalato il passaggio di un altro fronte perturbato che questa volta colpirebbe solo parte del Nord portando tutt'al più un po' di nuvolosità nelle regioni tirreniche. Il termometro in ogni caso sarà clemente.

Che succederà invece nei primi giorni di aprile? Ebbene, secondo gli ultimi modelli nel corso del prossimo fine settimana (1 e 2 aprile) l'Italia potrebbe essere raggiunta da una nuova perturbazione per effetto dell'afflusso di correnti fredde dal nord Europa. Si aprirebbe dunque una nuova fase instabile foriera di precipitazioni e temperature in calo. Nulla di strano, se pensiamo che siamo solo all'inizio della stagione primaverile. Vista la distanza temporale si tratta però di una tendenza che va presa con qualche cautela in più. Seguiranno aggiornamenti più dettagliati.