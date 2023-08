Nuovo record dello zero termico a 5.328 metri: è la morte dei ghiacciai

Nella notte appena trascorsa, la stazione di radiosondaggio "Novara Cameri" ha registrato il nuovo record italiano dello zero termico a quota 5.328 metri. Un dato impressionante che sorpassa così il record della Svizzera che a Payerne ha registrato lo zero termico a 5.298 metri, il valore più alto dal 1954, da quando il paese elvetico ha cominciato le misurazioni ufficiali.

"L’area alpina è interessata in queste ore dall'asse principale di un nuovo potente anticiclone subtropicale, che si erge dal Marocco investendo Spagna, Francia e parte dell'Europa centrale - spiega Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com –. Si tratta di un'alta pressione caratterizzata da valori di geopotenziali eccezionali: vale a dire che l'aria è molto calda anche in alta quota".

Lo testimonia il livello dello zero termico delle ultime ore, su valori mai registrati prima: "Teniamo conto che solitamente lo zero termico diurno in estate sulle Alpi si dovrebbe aggirare sui 3500-3800 metri - spiega Ferrara -, già 4000 metri risultano un valore ragguardevole".

Un dato disastroso per i nostri ghiacciai, che continuano ad arretrare ogni anno a vista d’occhio. Basti pensare che, di questo passo, il ghiacciaio dell’Adamello scomparirà completamente nel giro di 70 anni.

Ma su tutte le Alpi si stanno registrando punte di 31-33°C a 1000 metri, ma anche di 29-30°C a 1200-1300 metri. Colpito anche l'Appennino umbro-marchigiano con 25 gradi sul Monte Cucco, a circa 1.600 metri. È sos anche per lo stato dei Laghi. Quello Maggiore ha raggiunto un livello di -30 cm, considerato un dato storico per la magra. Mentre il Trasimeno è sotto di un metro e 37 centimetri anche se meglio rispetto all'agosto del 2022 quando si registrò una negatività di circa un metro e 80 centimetri. Segni inequivocabili della nuova ondata di calore agostana che dovrebbe permanere ancora per qualche giorno, ma anche di un estate che sembra ormai essere cambiata per sempre.

Continua a leggere su Today.it...