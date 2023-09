Meteo, la "sorpresa" di settembre: cosa succede dal weekend in avanti

Fa caldo, e ne farà ancora di più. Un settembre bollente. Una massiccia avvezione di aria calda di matrice sub tropicale africana sta interessando da alcuni giorni l'Europa centro occidentale (Italia inclusa). Almeno fino al weekend 9-10 settembre e probabilmente anche all'inizio della nuova settimana, secondo gli esperti 3bmeteo.com, gran parte della Penisola sarà interessata dai bordi più orientali e sud orientali della grossa cellula anticiclonica.

Soltanto l'estremo Sud sarà ancora lambito dall'instabilità del ciclone Daniel, che in Grecia, Turchia e Bulgaria ha causato almeno undici morti e decine di feriti. In Italia i fenomeni dovrebbero essere ben più contenuti. Sicilia, soprattutto orientale, Calabria ionica e solo a tratti una parte della Puglia, della Basilicata e forse della Campania potranno vedere qualche fenomeno di instabilità: solo in Sicilia e Calabria sono possibili forti temporali. All'inizio della prossima settimana ci sarà un ulteriore aumento delle temperature, e si toccheranno anche i 34/35 gradi. I modelli degli esperti suggeriscono che la durata di questo caldo settembrino sarà piuttosto lunga, fino alla metà del mese se non oltre.

Le previsioni per il weekend 9-10 settembre 2023

Venerdì 8 settembre è previsto un ulteriore lieve aumento al Nord con punte di 31/32°C in pianura, poche variazioni altrove. Sabato 9 settembre lieve rialzo sui settori occidentali in Sardegna e sulle regioni tirreniche, e si potranno raggiungere i 34/35 gradi. Domenica 10 settembre sarà una giornata molto calda sulle regioni centro settentrionali con massime fino a 33/34 gradi in Pianura padana e fino a 34/35 gradi sulle zone interne del Centro. In questa fase l'estremo Sud avrà invece temperature nella media. La tendenza per la nuova settimana è quella di un ulteriore aumento atteso al Centro e al Nord, e un lieve rialzo delle temperature anche al Sud. Tutta l'Italia sarà sopra media, anche di 6/8 gradi, avverte 3bmeteo.com.

Giulio Betti, meteorologo e climate expert del CNR/LAMMA, su Twitter scrive: "Ancora condizioni anticicloniche su gran parte d'Europa fino al 12-13 settembre. Su Europa centrale e area alpina temperature massime 7-10 °C al di sopra delle medie. Tra l'8 e l'11 punte di 35-36 °C in Francia, 31-33 °C in Inghilterra, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. In Italia Nord, Sardegna e medio alto versante tirrenico massime fino a 32-33 °C localmente superiori (34-35 °C) su entroterra toscano, sardo e laziale. Temperature in aumento anche al Sud e sul versante adriatico a partire da domenica".

Insomma, il settembre "a 35 gradi" è cosa fatta.

Continua a leggere su Today.it...