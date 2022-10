Siccità record, dal lago di Garda spuntano "isole" di sabbia

La siccità, un problema emerso come strutturale dopo la primavera e l'estate di quest'anno, perdura in Italia in attesa della prima perturbazione autunnale che si rispetti. L'esito di un ottobre avaro di piogge e contrassegnato da temperature costantemente sopra la media è ben visibile sulle montagne alpine dove la neve è presente solo oltre i 3mila metri e - più sorprendentemente ancora - sul lago di Garda dove ora l'acqua è più bassa che in estate.

Il livello dell'invaso si trova a 28 centimetri sopra lo zero idrometrico: un anno fa il livello accertato era di 83 centimetri sopra lo zero idrometrico, nel 2020 i centimetri erano addirittura 95, nel 2019 erano 88.

In tutto il lago il paesaggio è a tratti lunare, con alcuni simboli emblematici: dalla spiaggia Giamaica di Sirmione, dove ancora riaffiorano i lastroni di solito visibili solo per parte dell'estate, e ancora di più l'isola dei Consigli (che in realtà si chiama isola di San Biagio) a Manerba, che non è più un'isola ma una penisola. Ci si arriva ormai quasi dalla spiaggia, un litorale che prima non c'era ed è riemerso per decine di metri dalle acque. Il viavai è costante, anche in bicicletta e nonostante i divieti (di fatto è una proprietà privata, così come il campeggio che in molti attraversano per raggiungerla). E la "secca" si vede un po' ovunque, senza eccezione: sassi, pontili, barche arenate, i livelli dei porti sempre più bassi.

Dati alla mano, la prima parte di quest'autunno si candida ad essere considerata la più siccitosa della storia recente del lago, e un ottobre tra i più "secchi" degli ultimi 25 anni. Il record negativo, per ora, risale al 2003, quando i livelli di ottobre si attestarono appena tra i 9 e i 13 cm sopra lo zero idrometrico.