Ondata di temporali, poi cambia tutto: ottobre inizia con una sorpresa

Gli ultimi giorni di settembre all'insegna del maltempo, poi la svolta calda e inaspettata portata dalla rimonta dell'anticiclone. In attesa di temperature più alte, alcune zone dello Stivale dovranno fare i conti con precipitazioni diffuse, anche di violenta intensità. Per la giornata di oggi, lunedì 25 settembre, la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

Meteo, inizio settimana con i temporali

La settimana inizierà quindi all'insegna delle piogge e dei temporali, anche forti, sulle regioni del Sud e soltanto lunedì sulle regioni del medio Adriatico mentre altrove il dominio anticiclonico andrà progressivamente consolidandosi. Il ciclone che nei giorni scorsi ha imperversato al Nord adesso si sta spostando verso il meridione, dove le piogge saranno protagoniste almeno fino alla fine del mese, coinvolgendo soprattutto le regioni adriatiche e del Sud. Un'ondata di maltempo destinata a non durare molto: l'improvvisa rimonta dell'anticiclone africano porterà un ritorno inatteso del caldo, con le temperature che in alcune zone saliranno nuovamente oltre i 30 gradi.

La sorpresa di ottobre: l'autunno fa dietrofront

Come confermato anche dagli esperti di 3bmeteo, nella giornata di giovedì 28 settembre il ciclone sarà definitivamente uscito di scena, lasciando spazio al ritorno del caldo: "Il flusso perturbato atlantico si stringerà attorno a un profondo centro di bassa pressione ben oltre il Mare del Nord lasciando libero spazio di espressione sull'Europa centro occidentale anche all'alta pressione delle Azzorre che andrà a formare un corpo unico con l'anticiclone africano. Sulla Spagna farà molto caldo ma le temperature saranno abbondantemente sopra media anche in Italia. Proprio sul finire del mese ci sarà da valutare la discesa di un fronte atlantico che nella sua marcia verso l'Europa orientale potrebbe lambire l'Italia settentrionale. Come avrete senz'altro capito la fase autunnale che sta interessando l'Italia è destinata a fare dietrofront fino a nuovo ordine lasciando spazio ancora a delle belle giornate di sole dal sapore estivo".

Nella giornata di venerdì 29 settembre le massime saranno intorno ai 30 gradi al Nord, e di poco superiori in Sardegna e al Centro. Temperature in media solo nelle Marche, in Abruzzo e nell'estremo Sud, con l'anomala ondata di caldo che dovrebbe durare fino a domenica 1° ottobre e protrarsi anche per la settimana successiva.

