Il vortice iper freddo che cambierà il clima dell'Italia tra Natale e Capodanno

Mentre un'andata di gelo epocale sta colpendo il Nord America con vere e proprie tempeste di neve mettendo a rischio gli spostamenti sotto il Natale verso gli Stati Uniti, tra pochi giorni e in tutto l'emisfero Nord assisteremo ad un evento climatologico con pochi precedenti: il raffreddamento della stratosfera. A dispetto di quanto si possa immaginare tuttavia porterà ad temperature oltre la media a livello del suolo anche laddove il freddo dovrebbe essere di casa in questo periodo dell'anno.

Nei prossimi giorni pertanto assisteremo a temperature anomale non solo in Europa ma anche nel Nord America e su buona parte dell'Asia su gran parte delle medie latitudini. In pratica il vortice polare stratosferico tra il 28 e il 31 dicembre subirà un rapido raffreddamento che ne comporterà un anomalo rinforzo. La massa di aria fredda si abbasserà condizionando il vortice troposferico, vale a dire quello che regola gran parte della variabilità meteorologica invernale nel nord emisfero. Attualmente questo vortice è attualmente debole e frazionato e proprio per questo ondate di freddo e di gelo si muovono dalle alte latitudini finendo per investire l'Europa e - come in questi giorni - gli Stati Uniti. Con il rafforzamento del vortice polare stratosferica anche la circolazione a quote più basse tenderanno a ricompattarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa cambierà tutto questo? Una corrente a getto polare chiuso ridurrà gli ingressi d'aria fredda verso le medie latitudini così che probabilmente fino a metà gennaio le temperature si manterranno ben superiori alle medie del periodo in Europa, su buona parte dell'Asia e anche sul Nord America.

Gli Stati Uniti pertanto passeranno da una breve (ma eccezionale) ondata di freddo a temperature molto miti per la stagione con un balzo termico davvero marcato. Mentre in Europa avremo frequenti risalite dell'anticiclone africano con pochi influssi perturbati invece sul Nord Europa. Quindi scarse piogge in Italia, soprattutto al centro-sud. Occhio invece nel Nord Europa dove saranno possibili forti tempeste di vento.

Le previsioni meteo per Natale e Capodanno

Caldo sì ma non per forza soleggiato: per il giorno di Natale previste massime di 14°C a Madrid, 12°C a Parigi, 13°C a Monaco di Baviera, 8°C a Berlino, 10°C a Bruxelles, 9°C ad Amsterdam, 5°C a Varsavia, 11°C a Londra, 10°C a Budapest, 9°C a Vienna, 11°C Berna, 10°c a Budapest, 12°C a Belgrado. Le correnti sud occidentali accompagneranno il passaggio di alcune perturbazioni sull'Europa centro settentrionale, associate a venti forti e precipitazioni. Le code di queste perturbazioni potranno anche lambire la nostra Penisola.

Il veloce fronte che nella giornata di Santo Stefano si inoltrerà all'interno dell'anticiclone portando qualche locale fenomeno al Nord si attarderà nella giornata di martedì 27 dicembre sulle regioni centrali, con una nuvolosità irregolare accompagnata da qualche isolato piovasco, un po' più probabile in Toscana. Nel frattempo l'anticiclone sarà già in fase di rimonta e in espansione dalle latitudini mediterranee verso l'Europa centrale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà più stabile, pur con una nuvolosità irregolare che cercherà di estendersi verso il Sud peninsulare.

Tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre l'anticiclone potrebbe subire un certo cedimento sul suo perimetro settentrionale, sotto la spinta della coda di una perturbazione atlantica. Se la tendenza sarà confermata potremmo aspettarci un certo deterioramento del tempo prima al Nord e poi al Centro, con qualche pioggia o nevicata sulle Alpi, in un contesto termico comunque relativamente mite, quanto meno al Centro-Sud.

Tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo sembrerebbe profilarsi una nuova e più decisa rimonta dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirebbero stabilità atmosferica, ma anche nebbie e nubi basse piuttosto diffuse al Centro-Nord, dove si intensificherebbero le inversioni termiche. Il clima risulterebbe mite, soprattutto al Sud.

L'ondata di caldo anomalo porta con sè rischi per chi vive la montagna: dopo le nevicate dei giorni scorso sale infatti l'allarme per le valanghe che potrebbero interessare i pendii dove la neve caduta non è riuscita a compattarsi e con l'arrivo di giornate particolarmente calde anche in quota potrebbero distaccarsi.

In Valle d'Aosta sale al livello 'arancio' (moderata criticità) l'allerta per slavine nelle valli del Gran Paradiso e lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per il Monte Bianco), dove sono possibili "medie e grandi valanghe in zone antropizzate". Il dato emerge dal bollettino emesso dal Centro funzionale regionale valido dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte della Vigilia di Natale. L'allerta idrogeologica-idraulica vale invece solo per la dorsale alpina ed è di livello 'giallo' (ordinaria criticità): "Date le condizioni di saturazione dovute alle precipitazioni delle ultime 24 ore e alle piogge attese per il pomeriggio e la serata di oggi, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche". La perturbazione è "attiva da ieri sera con quantitativi di precipitazione moderati o localmente forti" sulla dorsale alpina, "in esaurimento entro la giornata di domani". Le temperature si sono alzate: piove anche in media montagna e la quota neve è tra i 2.000 e i 2.400 metri.