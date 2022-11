Meteo, c'è la svolta autunnale: arrivano pioggia e neve

Dopo le ultime settimane caratterizzate da sole e temperature sopra la media stagionale, l'autunno inizia a fare sul serio: sono attese diverse perturbazioni, che porteranno sull'Italia pioggia e temporali, ma anche vento e nevicate sulle Alpi. La svolta autunnale, come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, spalancherà una porta atlantica sull'Italia: "Finalmente la situazione si sblocca sull’Italia, dal punto di vista meteorologico, dopo una lunga sequenza di mesi più o meno siccitosi a seconda delle zone si spalanca, letteralmente, la porta atlantica sul Mediterraneo e l’Italia, con una serie di perturbazioni che porteranno piogge a più riprese ma soprattutto neve preziosa per le nostre Alpi e a tratti anche sull’Appennino, pur a quote medio-alte. Almeno per diversi giorni l’anticiclone, in larga parte protagonista di questo 2022, non si farà vedere sul Mediterraneo".

Meteo, arriva la svolta autunnale: le previsioni

Pioggia e forte vento, ma anche temporali e nubifragi che, secondo l'esperto coinvolgeranno tutto lo Stivale con pochissime eccezioni: "In generale tutte le regioni verranno coinvolte dalle precipitazioni, ma quelle più abbondanti coinvolgeranno soprattutto Nordest e il versante tirrenico, oltre che Sicilia e Sardegna, qui anche con rischio di locali nubifragi. Nello specifico nuova perturbazione in transito mercoledì con piogge e temporali da ovest verso est: attenzione in particolare a bassa Toscana, Viterbese e Umbria dove non si escludono fenomeni particolarmente intensi, ma in generale anche il resto del versante tirrenico fino alla Calabria. Il fronte sarà seguito da una pausa giovedì fatta eccezione per residui rovesci su estremo Sud. Venerdì tuttavia giunge di gran carriera il secondo fronte, seguito da un terzo nel corso del weekend quando tra l’altro si approfondirà anche un vortice di bassa pressione. Avremo così nuove piogge e temporali sparsi, localmente intensi, accompagnati tra l’altro da un deciso e generale rinforzo del vento. Non esclusi locali nubifragi e allagamenti al Centrosud".

Le nevicate dovrebbero arrivare nel fine settimana, ma l'ondata di maltempo dovrebbe durare almeno per una decina di giorni: "Tornerà così a nevicare sulle nostre Alpi, in genere a quote medio-alte, ma talora copiosamente e questa è un’ottima notizia. Venerdì e nel corso del weekend poi con l’arrivo di aria più fredda la quota neve potrebbe subire un deciso abbassamento e interessare anche l’Appennino" - Stando alle ultime analisi - ha concluso Ferrara - questo periodo decisamente più dinamico e piovoso potrebbe protrarsi anche per buona parte della prossima settimana, con ulteriori perturbazioni in transito almeno fino al 24-25 novembre. Prepariamo gli ombrelli dunque, ora l’autunno farà sul serio".