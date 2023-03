Meteo, occhio ai termometri: cosa succede nei prossimi giorni

Il mese di marzo prosegue senza grossi scossoni dal punto di vista meteo. Dopo il transito del fronte perturbato foriero di nuvole e piogge, a partire da mercoledì 22 marzo ci sarà un progressivo rinforzo dell'anticiclone. Da 3BMeteo spiegano che le regioni "che rientreranno più direttamente nella protezione anticiclonica" sono quelle centro-meridionali, mentre il nord potrebbe essere lambito da qualche impulso instabile proveniente dall'Atlantico che porterà qualche precipitazione a cavallo tra giovedì e venerdì. Le temperature tuttavia risaliranno su tutte le regioni, specie quelle diurne che dovrebbero riportarsi sui 20 gradi. Una tendenza che dovrebbe proseguire anche nel corso del fine settimana. Insomma, dopo una breve parentesi piovosa, la bella stagione tornerà protagonista.

Già nel corso della giornata di martedì 21 marzo ci sarà un primo rialzo termico al centro-nord, ma è nella giornata di mercoledì che le temperature risaliranno in modo più marcato portandosi sopra la media del periodo quasi ovunque tranne che in Sicilia e Liguria. Giovedì ci sarà poi un ulteriore aumento che dovrebbe interessare tutta la penisola (fatta eccezione per la sola Liguria). In diverse regioni meridionali e del versante adriatico le massime si attesteranno sui 20-21°, mentre in Puglia e Calabria il termometro potrebbe spingersi fino a 22°.

Un trend che dovrebbe proseguire anche nel fine settimana quando le temperature potrebbero raggiungere i 23/24°C nell'entroterra adriatico e localmente in pianura Padana. Dopo le piogge di questi giorni dunque ci aspetta dunque una fase relativamente calda con temperature gradevoli su tutto lo Stivale. È tempo di rimettere i giacconi nell'armadio, anche se è difficile dire quanto durerà questo break primaverile. Seguiranno aggiornamenti più dettagliati.