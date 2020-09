La tempesta su Cagliari con fulmini, pioggia e allagamenti

Una tempesta con lampi, fulmini, forti piogge e un vento da nord ovest si sta abbattendo su Cagliari e l'hinterland allagando le strade che appena qualche ora fa erano state invase dalla pioggia a causa di una bomba d'acqua.

Situazione a Cagliari, non smette di piovere da stamattina, strade allagate come sempre e siamo pure senza corrente pic.twitter.com/3VWBm6zov4 — Vali 🦋🐍 (@_seidimattina) September 10, 2020

Il cielo plumbeo e la lunga serie di tuoni proseguono incessantemente. Per le strade si sentono le sirene dei vigili del fuoco e degli altri soccorsi chiamati ad intervenire dai cittadini.

Esto es una #Dana mediterránea y lo demás sin tonterías. Alucinando en #Cagliari #Cerdeña con el huracán que nos está cayendo encima. @Divulgameteo seguro que disfrutaría de lo lindo 🌩 pic.twitter.com/dc3H8hQb4P — CésarJavier Palacios (@lacronicaverde) September 10, 2020

Stamattina il maltempo ha colpito la zona centro occidentale della Sardegna, spingendosi fino al Campidano. Gli esperti del meteo avevano annunciato cumulati di pioggia particolarmente elevati, almeno 50 millimetri in poche ore. Già in campo la polizia municipale e i vigili del fuoco per il controllo delle zone più a rischio.

Quando Cagliari ti dà il benvenuto.

E tra tempesta, allagamenti e covid non riesci neanche a visitare il @museoarcheoca pic.twitter.com/r8GWezvXEv — Adriano Attus (@adrianoattus) September 10, 2020

Questa mattina il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni, è tracimato in più punti allagando le strade e lasciando pericolosi detriti sulle carreggiate. Viale Diaz, che collega il centro al litorale del Poetto, è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni perché completamente allagato. Problemi anche in via dei Valanzani, all'altezza dell'Asse Mediano. Super lavoro per gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

