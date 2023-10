"Una tempesta mai vista sull'Europa": la forza di un uragano portata dalle correnti a getto

Si prospetta una settimana difficile per le regioni occidentali d'Europa colpa di una profonda bassa pressione in arrivo dall'oceano Atlantico che porterà tempeste di vento sulla Francia e sul Regno Unito. Un enorme afflusso di umidità inonderà la regione alpina, in particolar modo Italia, Austria e Slovenia.

Gli ultimi modelli previsionali diffusi dal centro meteo britannico indicano per giovedì mattina l'impatto sul continente della tempesta denominata "Ciarán". In particolare nel nord-ovest della Francia si prevedono raffiche fino a circa 200 chilometri orari.

L'Inghilterra meridionale e la Francia settentrionale potrebbero vedere condizioni mai viste prima per via delle energie in gioco: stiamo entrando in una nuova era di tempeste visto che il riscaldamento climatico ha aumentato l'energia nel sistema. In particolare la tempesta Ciran avrà l'aspetto di un vero e proprio uragano, innescato da una corrente d'aria molto fredda in discesa dal Canada che innescherà potenti correnti a getto sul Nord Atlantico.

Secondo le stime giovedì mattina la depressione raggiungerà un potenziale attorno a 950 hPa: si tratta della pressione più bassa mai registrata nel Regno Unito a novembre dal 1954. Il gradiente di pressione innescherà raffiche di vento lineari che colpiranno la Francia nordoccidentale. In particolare le coste della Bretagna e della Normandia potrebbero sperimentare inondazioni costiere e fluviali mentre verranno falcidiate da una tempesta che avrà tutto l'aspetto di un uragano di categoria 2.

Sull'Italia vento forte, pioggia e neve

Non solo Francia e Regno Unito, anche altri paesi europei sperimenteranno gli effetti del transito della tempesta. Piogge e rovesci anche di forte intensità colpiranno Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda e i settori occidentali della Germania. In Italia maltempo è atteso sulle regioni nordoccidentali e sull'alta Toscana con locali nubifragi e picchi pluviometrici di 100/150 millimetri. Sarà anche l'occasione per altre nevicate sulle Alpi mediamente oltre i 2000 metri a tratti anche a quote inferiori in corrispondenza dei fenomeni più intensi sulle zone occidentali. Piogge e temporali raggiungeranno anche la Sardegna a partire dal versante occidentale, in misura minore coinvolgeranno le altre regioni tirreniche, mentre non verranno interessate quelle adriatiche e ioniche dove le condizioni si manterranno più soleggiate.

Attenzione anche in Italia al vento: il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da forti venti di Libeccio ad ovest, di Scirocco sull'Adriatico, con raffiche che potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari su Mar Ligure, Mar di Sardegna e medio-alto Tirreno e con conseguenti mareggiate sulle coste esposte.