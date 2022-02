La furia della tempesta Eunice spaventa il Regno Unito: è allerta rossa

La paura nel Regno Unito in queste ora ha un nome: Eunice. Mentre l'Irlanda del Nord, il nord dell'Inghilterra e il sud della Scozia contano i danni dopo il passaggio della tempesta Dudley, un allarme rosso è stato emesso dal Met Office - il servizio meterologico nazionale britannico - per le coste meridionali del Galles e per il sudovest dell'Inghilterra. E' in arrivo quella che si preannuncia come la più forte tempesta degli ultimi 30 anni in Gran Bretagna: Eunice. Sono previste raffiche di vento fino a 160 chilometri orari. L'allerta è massima, si parla chiaramente di "pericolo per la vita". Si moltiplicano gli avvisi ai cittadini perché restino in casa, i treni in Galles sono stati cancellati.

Secondo il Met Office la tempesta potrebbe provocare danni agli edifici e interruzioni di linee elettriche, ma anche la chiusura di strade e ferrovie. Londra ha convocato una riunione del "Cobra", il comitato che si riunisce in caso di rischi per la sicurezza nazionale, e ha mobilitato l'esercito per rispondere all'emergenza.

Eunice sfiora l'Italia

La "coda" di Eunice potrà toccare anche parte dell'Italia. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com non porterà i venti tempestosi attesi tra Francia e Inghilterra ma qualche pioggia sì, sulle regioni settentrionali e localmente anche su parte del Centro. "Saranno piogge poco importanti - dicono - ma almeno movimenteranno leggermente la situazione stagnante portata dall'anticiclone". Previsto anche un calo delle temperature.