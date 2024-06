Dove arrivano temporali (anche forti) nel weekend

L'estate stenta davvero "a ingranare" nelle regioni del Nord Italia. Una nuova perturbazione porterà da sabato maltempo dapprima al Nordovest poi tra la sera e la notte anche sul resto del Settentrione. Invece al Centro-Sud si intensificherà un'ondata di caldo africano con massime fino a 40°C.

Le previsioni del fine settimana

Sabato 29 giugno, secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, al Nord iniziali condizioni di tempo abbastanza soleggiato con qualche piovasco solo sulle Alpi occidentali. Dal tardo pomeriggio peggiora su Valle d'Aosta e Piemonte con forti temporali in estensione tra la sera e la notte anche a Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Rischio grandine di grosse dimensioni. Fuori dal peggioramento Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Al Centro, giornata soleggiata pur con veli e strati in arrivo dal pomeriggio sulle regioni tirreniche, cielo a tratti biancastro per la polvere sahariana. Al Sud, veli e strati in Sardegna, sole prevalente altrove ma con cielo biancastro per la polvere sahariana. Temperature in lieve calo al Nordovest, in ulteriore aumento altrove.

Domenica 30 giugno al Nord a tratti instabile su Alpi e Prealpi con possibilità di rovesci e locali temporali, più probabili nelle ore pomeridiane. Più sole su pianure e litorali con qualche piovasco non escluso tra alte pianure e pedemontane nel pomeriggio. Al Centro, qualche disturbo nuvoloso sulle regioni tirreniche soprattutto in Toscana dove non si esclude qualche isolata pioggia sui settori settentrionali, soleggiato altrove. Al Sud, soleggiato con qualche innocua velatura. Temperature in lieve calo al Nord e su parte del Centro, in ulteriore aumento al Sud con caldo intenso.