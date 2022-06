Tornano freddo e temporali: scatta l'allerta meteo su mezza Italia

Rovesci, temporali con rischio di grandine e calo termico. Nei prossimi giorni il passaggio sull'Italia di un flusso di correnti instabili di origine nord atlantica andrà contrastare gli effetti portati dall'anticiclone africano. Le conseguenze si manifesteranno con un calo termico e un aumento dei fenomeni temporaleschi, già a partire da domani, giovedì 9 giugno su buona parte delle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormente giovedì su praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Nella giornata di venerdì le condizioni meteo potrebbero anche peggiorare in alcune zone, con fenomeni violenti su medio Adriatico e Sud.

Meteo, le previsioni per giovedì 9 e venerdì 10 giugno

Secondo gli esperti di 3BMeteo, nella notte sono attesi rovesci e temporali al Nordest e sulla Lombardia sudorientale, localmente forti sul Veneto ma tendenti ad attenuarsi in mattinata da ovest, mentre nel pomeriggio di giovedì 9 giugno sono previste nuove piogge su Lombardia, Triveneto, Romagna e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni più violenti, secondo i meteorologi, dovrebbero riguardare le regioni del Sud: "Fin dalle prime ore della giornata aumenta l'instabilità su Appennino e regioni adriatiche con temporali anche forti nel pomeriggio, specie tra Abruzzo e alta Puglia, localmente accompagnati da grandine con possibili nubifragi. Qualche rovescio in sconfinamento al versante tirrenico, specie in serata tra basso Lazio e Campania, fino a Basilicata, Calabria tirrenica e Messinese in tarda serata. Più soleggiato e asciutto sul resto delle isole maggiori".

Nella giornata di venerdì 10 giugno sono previste schiarite al Nord e in Sardegna, con il tempo che continuerà ad essere instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e Sicilia nordorientale con piogge e rovesci anche temporaleschi, più frequenti ed intensi nella notte tra medio-alta Puglia e Basilicata, in giornata sulla Calabria ionica. Con l'avvicinarsi del fine settimana i fenomeni temporaleschi dovrebbero attenuarsi, con le ultime precipitazioni che dovrebbero riguardare la Calabria, il Salento e la provincia di Messina.

Maltempo, allerta gialla su Lazio, Campania e Toscana

Intanto la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione su alcune aree di Molise e Puglia, precisando che è stata valutata l'allerta gialla sui restanti settori di Molise e Puglia, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e sull’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, giovedì 9 giugno, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla mattinata su Campania, Abruzzo, Molise e Puglia.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-occidentali su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione alla Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte dell’isola.