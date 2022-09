Meteo: dove arrivano temporali e calo termico

Ci aspettano giorni instabili dal punto di vista meteo. Almeno nelle regioni settentrionali e in parte del Centro. Sì perché al sud l'anticiclone africano continuerà a dominare almeno fino al week end mantenendo le temperature ancora piuttosto elevate. Ma andiamo con ordine. Come dicevamo sopra, all'incirca da metà settimana la pioggia tornerà protagonista dapprima sulle regioni più settentrionali e poi anche su quelle centrali.

La giornata più difficile sarà quella di giovedì: come spiegano gli esperti di 3BMeteo, il passaggio di una perturbazione poterà rovesci e temporali anche forti al Nord che potranno essere anche "localmente accompagnati da grandine anche di grandi dimensioni ed improvvisi colpi di vento".

Le precipitazioni colpiranno prima alto Piemonte, Levante Ligure, Alpi e Prealpi estendosi via via anche verso est, sulla Val Padana centro-orientale e anche sul Triveneto. Ci sarà qualche temporale anche sul Centro Italia, inizialmente sul versante tirrenico e in Umbria, "poi anche sulle Marche, comunque più intenso in Toscana con fenomeni localmente accompagnati da grandine sulle aree settentrionali". Le piogge porteranno con sé anche un abbassamento dei valori termici con le massime che perderanno qualche grado. Niente da fare invece al Sud: in Sicilia e Sardegna verranno toccate punte rispettivamente di 34-36° C mentre nelle regione a Nord-ovest della penisola il termometro non andrà sopra il 26-27 °C.

La giornata di venerdì sarà invece caratterizzata da qualche rovescio sui rilievi alpini, ma un generale al Nordovest sono previste schiarite, mentre il tempo sarà variabile su tratti del Centro-Sud peninsulare. Al Centro-Nord le temperature recupereranno qualche grado.

Meteo: le previsioni per il week end

Infine il week end. In questo caso le previsioni sono meno attendibile, anche per via del quadro incerto che si sta delineando, tuttavia da 3BMeteo spiegano che nella giornata di sabato "dovremmo comunque assistere ad una pausa relativamente più stabile", anche se nel pomeriggio "su Triveneto e dorsale appenninica vi sarà la possibilità di una certa instabilità con alcuni rovesci sparsi o locali temporali", più probabili su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Nell'estremo Sud il meteo dovrebbe invece mantenersi più stabile. E veniamo infine alle previsioni di domenica 11 settembre quando "un promontorio anticiclonico potrebbe estendersi con più decisione dall'Europa centro-occidentale a quella centrale, allontanando la saccatura balcanica verso est e ripristinando maggior stabilità sullo Stivale, salvo un po' di variabilità su Alpi orientali e Appennino settentrionale".