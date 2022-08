Pioggia e temporali stanno tornare protagonisti: l'Italia rimane nel mirino di correnti fresche che, dopo aver attraversato l'Europa, si avvicinano al Mediterraneo. Flussi che al loro interno contengono impulsi di instabilità che si tramuteranno in rovesci e temporali che entro le prossime 48 ore colpiranno il Centro Nord per poi arrivare al Sud. L’arrivo delle perturbazioni porterà un calo termico su tutta la penisola, più incisivo al Nord e di qualche grado nelle zone centrali e meridionali.

Meteo, dove arrivano i temporali?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, i primi temporali arriveranno già nella notte sul Nordovest, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia a Triveneto. Instabilità in aumento sulle regioni centrali con rovesci e qualche temporale al mattino in Toscana, dove però tenderanno ad esaurirsi in giornata. Nel frattempo andranno ad intensificarsi i rovesci nelle zone centrali, con temporali sulle zone appenniniche e sul versante adriatico, accompagnati da locali grandinate. Sempre nella giornata di domani, giovedì 1° settembre, i temporali dovrebbero colpire in Campania e alta Calabria, in rapida estensione al resto della Calabria, nord Sicilia, Lucania e alta Puglia, localmente anche intensi sulle zone interne peninsulari e accompagnati da grandine, ma in attenuazione in serata a partire dal Tirreno.

Miglioramenti e schiarite nella giornata di venerdì 2 settembre, soprattutto al Centro Sud, fatta eccezione per qualche fenomeno piovoso sulle zone interne appenniniche. Iniziali schiarite anche al Nord, ma con un po' di variabilità diurna in prossimità delle zone alpine. In serata un nuovo impulso di instabilità raggiungerà il Nordovest con ripresa di piogge e temporali soprattutto in Piemonte. Temperature in lieve aumento al Nordest e sulle regioni centrali.

Campania, allerta gialla da mezzanotte

Intanto, la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore giallo valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1° settembre. Si prevedono temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti "di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi Piani comunali" e di "prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi nonché alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche".