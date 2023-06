Dove arrivano nuovi forti temporali nei prossimi giorni: le zone colpite

L'ultima settimana di giugno è iniziata sulla falsa riga di quella precedente, con l'anticiclone delle Azzorre che si è esteso sull'Europa centro-meridionale portando la prima ondata estiva e condizioni atmosferiche stabili. Un tempo soleggiato su gran parte dell'Italia, con temperature anche superiori ai 35 gradi al Sud. Una situazione destinata a cambiare nei prossimi giorni, come spiegato dagli esperti di 3bmeteo: "Ce ne accorgeremo già nel corso di martedì, quando la coda di un fronte in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale riuscirà ad infiltrarsi su parte del Nord Italia, innescando qualche temporale già al mattino sulle Alpi orientali, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera e in estensione alle pianure del Triveneto e della Lombardia orientale, localmente anche forte. Le temperature cominceranno a perdere qualche grado nei valori massini al Nordest, mentre non subiranno variazioni significative sul resto d'Italia. Nulla di fatto invece sul resto d'Italia, dove continuerà a dominare la stabilità anticiclonica".

Il fronte perturbato continuerà a spostarsi verso Sud nella giornata di mercoledì 28 giugno, provocando qualche temporale nei pressi dei rilievi del Nordest e anche sull'Appenino centrale, tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo soleggiato sul resto d'Italia, con temperature stabili al Sud e in leggero calo al Centro-Nord. La giornata di giovedì 29 giugno vedrà un vigoroso ritorno dell'anticiclone, che sarà soltanto temporaneo. Dal Nord è infatti in avvicinamento un nuovo fronte perturbato, che stavolta sarà più intenso dei precedenti. Secondo i meteorologi, questa nuova ondata di maltempo porterà un graduale deterioramento al Nordovest con temporali a partire dalle zone alpine. Venerdì 30 giugno l'anticiclone dovrebbe perdere potenza sotto la spinta di del fronte nord atlantico, con conseguente incremento dell'instabilità al Nord e sulle regioni centrali. Attesi fenomeni anche violento sulle regioni centro-settentrionali, soprattutto quelle tirreniche, con temperature in deciso calo. Un fronte perturbato che dovrebbe "evitare" il Sud, in attesa del prossimo weekend, in cui i temporali dovrebbero continuare a colpire il Nordest e l'Emilia Romagna.

Continua a leggere su Today.it...