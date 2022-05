Meteo, arrivano forti temporali: le zone colpite

Il sole e le temperature estive degli ultimi giorni potrebbero essere giunti al termine, almeno per quanto riguarda alcune zone dello Stivale. L'anticiclone africano che sta per subire un attacco da parte di alcune correnti atlantiche, più fredde e instabili. Dopo le prime precipitazioni giunte sulle zone alpine, già a partire da oggi, martedì 24 maggio, il flusso atlantico riuscirà a generare un vortice tra la Penisola Iberica e le Baleari che orchestrerà nuovi fronti diretti verso Alpi e Val Padana, forieri di rovesci e temporali anche forti, con locale coinvolgimento di parte delle regioni centrali. Come riportano gli esperti di 3BMeteo.com, sul resto d'Italia l'anticiclone continuerà a mantenere condizioni di stabilità, con tempo soleggiato e molto caldo, tanto che al Sud si guadagnerà ancora qualche grado entro metà settimana.

Secondo le previsioni dei meteorologi, oggi il tempo sarà nuvoloso sulle Alpi e in Liguria, con qualche pioggia al mattino, mentre nel pomeriggio i fenomeni andranno ad intensificarsi, con rovesci e temporali che dalle zone di montagna si porteranno verso le pianure piemontesi e dell'alta Lombardia. In serata sconfinamento dei fenomeni a gran parte delle pianure a nord del Po, anche forti tra Piemonte e Lombardia e localmente accompagnati da grandine. Le precipitazioni, anche intense, dovrebbero riguardare soltanto le zone settentrionali, mentre nel resto d'Italia il tempo continuerà a rimanere stabile, con sole offuscato da velature tra Sardegna e regioni centrali. Anche le temperature avranno un andamento differente tra Nord e Sud: termometri in discesa nel settentrione, mentre su Tavoliere e Materano si toccheranno punte anche di 36 gradi. Venti moderati o tesi tra sud-sudovest e sudest.