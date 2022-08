Meteo, l'estate traballa: nuova ondata di temporali in arrivo

La stagione estiva si avvicina alla sua conclusione, anche se da diversi giorni, meteorologicamente parlando, l'estate è stata a dir poco incerta, caratterizzata da elevate temperature e da violenti e improvvisi temporali, alcuni dei quali hanno avuto anche drammatiche conseguenze in alcune regioni italiane. Secondo gli esperti, la situazione è destinata a mantenersi instabile anche nei prossimi giorni, con le correnti umide in arrivo dalla Scandinavia e dall'Atlantico che faranno irruzione sullo Stivale, portando precipitazioni, anche intense.

Come confermato dalle previsioni di 3bemeto, fino a mercoledì 31 agosto sarà l'influenza scandinava ad avere la meglio sulla Penisola: "Sarà un fronte piuttosto lento - spiegano gli esperti - in quanto sarà il risultato di un confronto tra l'aria più fredda in arrivo da nordest e le correnti più umide e calde in arrivo da ovest, per cui avrà modo di portare fenomeni anche intensi e temporaleschi". Ma quali sono le regioni più a rischio? Tra oggi e mercoledì sono previsti temporali diffusi soprattutto nel Nord Italia, ma alcuni fenomeni piovoso sono attesi anche nelle regioni meridionali, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

L'inizio di settembre vedrà un leggero recupero dell'anticiclone, ma che non "salverà" alcune regioni dalla pioggia. Nonostante la parziale rimonta anticiclonica sul bacino centrale del Mediterraneo, ci saranno anche delle infiltrazioni instabili, che potrebbero portare nuovi forti temporali al Centro Nord. I fenomeni più violenti sono previsti per sabato 3 settembre, ma i primi temporali potrebbero arrivare già a partire da giovedì 1 settembre. Condizioni migliori per quanto riguarda il Mezzogiorno, dove l'azione dell'anticiclone sarà più efficace, limitando le precipitazioni e portando anche ad un lieve aumento delle temperature.