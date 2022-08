Meteo: dove ci saranno temporali (con rischio nubifragi) fino a venerdì

L'estate "perde colpi". O almeno quella col caldo da record. L'anticiclone che ci ha tenuto compagnia per più mesi sta cominciando a perdere forza sotto l'attacco di correnti più fresche e instabili. Instabilità che secondo le previsioni di 3bmeteo.com continuerà a farsi vedere sul nostro Paese anche tra mercoledì e venerdì. Ecco quali zone saranno le più colpite dai temporali che, come visto a Monteforte Irpino, possono essere particolarmente violenti.

Oggi tempo in leggero miglioramento sull'Italia ma resta dell'instabilità al Centro-Sud. Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato con soltanto qualche rovescio o temporale sulle coste tirreniche siciliane e qualche nube più compatta sul Nord-Ovest. Dal pomeriggio nuovi temporali colpiranno le aree appenniniche del Sud con locali nuclei anche sulle coste di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Temporali a tratti intensi con grandinate su Appennino Umbro, Abruzzese e Laziale. Possibili rovesci su Roma e sul Cagliaritano. Instabilità sui rilievi alpini occidentali. Non mancheranno delle schiarite e dei momenti di tempo soleggiato. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime comprese tra 28 e 33°C ovunque.

Domani, giovedì 11 agosto, parecchia nuvolosità al mattino ma con rovesci presenti solo tra Calabria e Sicilia Nord-orientale. Dal pomeriggio fenomeni temporaleschi più diffusi, in particolare nelle aree interne del Centro, al Sud e sulle Isole. Temporali anche forti con locali nubifragi nelle aree interne della Calabria e della Sicilia. Non mancheranno delle schiarite tra un rovescio e l'altro. Più asciutto sulla Puglia, Toscana e al Nord, con ampi spazi soleggiati. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. Migliora la sera. Temperature stabili, comprese tra 28 e 32°C.

Infine venerdì 12 agosto aumenta l'instabilità su tutto il Paese. Al mattino rovesci sparsi sui rilievi dolomitici e tra Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio molti temporali nasceranno nelle zone interne dell'Italia andando a coinvolgere alcuni tratti di pianura e costa. Questa volta non sarà solo il Centro-Sud a osservare precipitazioni ma anche il Nord. In particolare le Alpi, l'Appennino settentrionale, il Triveneto e la Liguria. Temperature in generale calo.