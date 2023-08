Il maltempo stoppa l'estate: dove arrivano freddo e temporali

L'estate va in pausa in questo primo weekend di agosto, almeno in alcune regioni d'Italia. La perturbazione che ha già colpito il Nord sta continuando il suo viaggio verso il Mezzogiorno, con il maltempo che nelle prossime ore andrà a colpire le regioni meridionali, andando a scalfire gli effetti dell'anticiclone africano. L'aria fresca settentrionale che spingerà il fronte determinerà un deciso calo termico sulle regioni centrali, ma sarà causa di un deciso ridimensionamento delle temperature anche sul Sud Italia. Instabilità anche sulle regioni centrali, specie su quelle del versante adriatico, dove sono attesi altri rovesci e temporali, mentre al Nord e sull'alto Tirreno le condizioni andranno gradualmente migliorando. Uno stop che dovrebbe durare fino alla giornata di domenica 6 agosto, quando l'anticiclone dovrebbe tornare a prendere potenza, ripristinando le condizioni di qualche giorno fa.

Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso del Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, dalle prime ore di oggi sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, in estensione alla Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo, dove arrivano i temporali

Come sottolineano gli esperti di 3bmeteo, la giornata di oggi, sabato 5 agosto, sarà all'insegna dell'instabilità su gran parte dello Stivale. Al Nord rovesci sparsi su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Pioggia anche al Centro-Sud, dove sono attesi temporali soprattutto sulle regioni ioniche e Salento, anche di forte intensità con locali grandinate: "Instabilità in aumento sulle regioni centrali con rovesci e temporali localmente forti sulle zone interne e sul versante adriatico, in locale sconfinamento alle coste laziali. Si attenuano i fenomeni sulle regioni ioniche ma una certa instabilità insisterà in Puglia con rovesci o temporali in graduale attenuazione in serata, qualche fenomeno possibile anche sul resto del Sud peninsulare. Ampie schiarite sulle isole maggiori, salvo qualche rovescio o temporale al mattino sul Messinese". Nella giornata di domani, domenica 6 agosto, il tempo sarà ancora variabile sulle zone alpine con qualche rovescio soprattutto sul settore centro-orientale, anche temporalesco e in locale sconfinamento alle pianure del Triveneto. Pioggia anche in alcune aree della Toscana e dell'Emilia Romagna, mentre sul resto d'Italia le condizioni torneranno stabili e soleggiate.

Il fronte perturbato sarà spinto da una corrente fresca che provocherà un brusco calo termico in tutta Italia, a eccezione del Nordovest: "Le temperature perderanno anche 10°C sulle regioni centro-meridionali adriatiche e all'estremo Sud peninsulare, con valori massimi che non andranno oltre i 26/28°C sul Triveneto, 25/27°C sulle regioni centrali e sul basso Tirreno, 30/31°C su Puglia e regioni ioniche, poco superiori sulla Sicilia orientale. Domenica - concludono da 3bmeteo - si esaurirà l'afflusso di aria fresca e le temperature torneranno a salire, soprattutto sul versante adriatico, dove si supereranno agevolmente i 30°C".

