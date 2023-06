Quando (e dove) tornano i forti temporali

L'estate non mette la quarta. Nelle prossime ore il tempo sarà destinato a subire nuovamente un parziale peggioramento: tornano forti rovesci anche temporaleschi che potranno colpire alcune regioni del nostro Paese. Poi i temporali "peggiori" sono previsti intorno a metà settimana. Ma procediamo con ordine.

L'inizio della prossima settimana vedrà ancora piogge sull'Italia. Da lunedì 12 probabili rovesci e temporali già dalle primissime ore della giornata su Piemonte e alta Val Padana, mentre sul basso versante tirrenico correnti umide occidentali saranno causa di annuvolamenti e qualche pioggia. In giornata si assisterà alla consueta instabilità diurna in prossimità delle zone alpine e appenniniche, con altri rovesci e temporali in sconfinamento in serata all'alta Val Padana, mentre sul resto d'Italia prevarranno spazi più soleggiati.

Situazione simile anche nella giornata di martedì 13, con avvio tutto sommato ancora abbastanza soleggiato (a parte qualche pioggia che potrebbe essere già presente al Nordovest), seguito da un pomeriggio instabile e a tratti temporalesco sulle zone montuose e su quelle adiacenti. Le temperature non subirebbero variazioni di rilievo, il caldo non sarà mai eccessivo con massime in genere entro i 26 gradi.

Poi tra mercoledì 14 e giovedì 15 le cose potrebbero un po' complicarsi, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per l'ingresso in area mediterranea della depressione proveniente dall'Atlantico e di quella presente sul centro-est Europa. Entrambe potrebbero fondersi e dar vita a un'unica circolazione vorticosa che parrebbe posizionarsi proprio intorno allo Stivale. Se la tendenza sarà confermata dovremmo aspettarci un'ulteriore intensificazione dell'instabilità, con rovesci e temporali dapprima in Sardegna, poi su gran parte del Centro-Sud e con temperature in diminuzione.

Insomma, dal 13 giugno ancora temporali anche forti. E nessuna ondata di caldo in vista: è lo strano inizio d'estate 2023.

In questo frangente l'atmosfera potrebbe essere meno instabile al Nord con fenomeni più occasionali, pur comunque probabili soprattutto a ridosso dei rilievi e sulle pianure adiacenti. La fase instabile potrebbe avere ripercussioni anche nei giorni immediatamente successivi, per la possibile permanenza di un'area depressionaria sul Mediterraneo centrale e sull'Italia fin verso la fine della settimana. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma anche il prossimo weekend, per quanto possono prevedere a oggi gli esperti, non sarà ancora prettamente estivo sul fronte meteo.

Continua a leggere su Today.it...