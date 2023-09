Meteo, svolta inattesa: altro che autunno, torna il caldo africano

No, l'estate non è ancora finita. A partire da sabato assisteremo anzi a un nuovo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, con i termometri che nel corso del fine settimana (e segnatamente nelle giornate di domenica e lunedì) potrebbero toccare addirittura i 36-37°C in Sardegna e Sicilia. Valori termici decisamente elevati considerando che siamo pur sempre a metà settembre.

Meteo, torna il grande caldo: le temperature previste

Vediamo dunque cosa dobbiamo aspettarci. La giornata di sabato sarà caratterizzata da qualche impulso instabile, soprattutto sulle regioni settentrionali. Le precipitazioni potrebbero interessare la Liguria, il Piemonte, parte della Lombardia e nel pomeriggio anche il resto del Nord e parte del Centro. Domenica però il sole splenderà quasi ovunque, con poche eccezioni. Già dalla giornata di sabato, come spiegano da 3BMeteo, al Sud le temperature riprenderanno ad aumentare per l'arrivo di correnti molto calde di matrice africana. In generale al Nord farà un po' più fresco (con massime di 30/31°C), mentre al Centro (punte di 34/35°C) e al Sud l'aria sarà infuocata.

Sabato 16 settembre si prevedono picchi di 35°C sulla Sardegna e 33°C sulla Sicilia, mentre al Nord i termometri non andranno sopra i 28°C (e spesso anzi anche sotto). Domenica 17 settembre in alcune zone della Sardegna si potranno toccare i 36/37°C, ce ne saranno 31-34°C in Sicilia e picchi di 33°C in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia. Il caldo continuerà anche all'inizio della prossima settimana.

Lunedì e martedì in Sicilia ci sarà l'apice del caldo con valori che raggiungeranno anche i 37°C. Farà però molto caldo anche sul resto del Centro-Sud, mentre come accennavamo sopra al Nord i valori massini saranno inferiori e compresi tra 24°C e 31°C C. Nei giorni successivi le temperature dovrebbero scendere gradualmente, anche se continuerà a fare caldo. L'autunno per ora può aspettare.

