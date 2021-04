Meteo, colpo di coda dell'inverno e crollo termico sull'Italia. Quando tornerà il caldo

Sull'Italia freddo in arrivo dall'artico e calo brusco delle temperature con le massime che scenderanno anche di dieci gradi rispetto ai giorni prima di Pasqua. A fare il punto sulla situazione meterologica sono gli esperti di 3BMeteo che prevedono a partire da martedì fenomeni di instabilità su Nordest e Centro-Sud, specie sul versante adriatico, con la quota neve che si abbasserà sensibilmente anche sull'Appennino.

Vediamo le previsioni nel dettaglio. Per la giornata di martedì sono previste piogge su Triveneto ed Emilia, con precipitazioni nevose anche quote collinari e possibili fiocchi "a tratti misti a pioggia anche fino in pianura tra basso Friuli e alto Veneziano". Ma il meteo peggiorerà anche sulle regioni centrali, in particolar modo sulle aree interne tirreniche e sulle Marche, poi in serata anche sull'Abruzzo.

(La situazione meteo martedì alle 12. Infografica 3BMeteo)

Meteo, temperature in calo su tutta la penisola

Quanto alle temperature, scenderanno un po' su tutta la penisola. Al Nordovest martedì non si andrà oltre i 15/16°C, ma tra Emilia, Triveneto e sulle Marche sono previsti 10/12°C. Un clima invernale. Al centro-sud la colonnina di mercurio scenderà in maniera più evidente solo mercoledì quando in tutta Italia le massime raggiungeranno i 12/15°C, fatta eccezione per la Sicilia dove il clima si manterrà quasi primaverile. Insomma, un vero e proprio colpo di coda dell'inverno che costringerà gli italiani a tirare giacche e maglioni fuori dagli armadi. Per fortuna durerà poco. Già nelle seconda parte della settimana è infatti previsto un graduale rialzo delle massime grazie alla rimonta dell'alta pressione. Poi da lunedì prossimo l'anticiclone tornerà a farla da padrone portando le temperature al di sopra della media del periodo. E sarà di nuovo primavera.