Caldo addio, arrivano freddo, neve e temporali: ecco dove

L'ondata di caldo anomala registrata nell'ultima settimana sta per volgere al termine. L'anticiclone sta iniziando a dare i primi segnali di cedimento: nei prossimi giorni i suoi effetti diventeranno sempre più deboli, con il calo delle temperature che verrà accompagnato da episodi di maltempo. Una drastica svolta è attesa prima del weekend, ma le prime graduali conseguenze inizieranno a vedersi già nelle prossime ore: la perturbazione in arrivo sull'Italia porterà con sé un carico di pioggia e neve, precipitazioni che nelle ultime settimane erano state impedite proprio dalla presenza dell'anticiclone.

Addio caldo, torna il maltempo

Un primo e palpabile cambiamento è atteso già per domani, martedì 6 febbraio, le correnti d'aria dirette verso il territorio italiano diventeranno progressivamente più umide. Di conseguenza, le regioni settentrionali e le zone tirreniche del Centro assisteranno a un contesto più grigio, dovuto principalmente alla maggiore presenza di foschie, fitte nebbie e di strati di nuvole medio/basse. Il calo termico e il contesto più "grigio" dovrebbero proseguire nei giorni seguenti, fino al drastico peggioramento atteso per venerdì 9 febbraio. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, l'arrivo di una intensa perturbazione porterà forti precipitazioni in diverse zone dello Stivale: "Piogge e rovesci si andranno a intensificare soprattutto a ridosso delle Alpi e sull'alta Val Padana, con la neve che tornerà a imbiancare i rilievi del Nord Italia. Sulle restanti regioni invece si assisterà più che altro al passaggio di nubi medio-alte e stratificate con qualche addensamento più compatto sul versante tirrenico peninsulare, ma senza fenomeni significativi e in un contesto climatico piuttosto mite per la risalita delle correnti sciroccali che soffieranno sempre più intensamente".

Temporali nel weekend

Gli effetti negativi continueranno anche durante il fine settimana, quando sull'Italia transiterà il fronte principale della perturbazione, che porterà un netto peggioramento al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente di forte intensità con il passare delle ore. Sono attese nevicate sull'arco alpino oltre i 1200/1500m, con fenomeni che potrebbero divenire anche abbondanti. Le regioni adriatiche e dell'estremo Sud saranno quelle meno esposte, mentre al Nord il maltempo continuerà ad esssere protagonista. Domenica 11 febbraio la perturbazione dovrebbe insistere al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con piogge, rovesci, nevicate sulle Alpi e fenomeni localmente abbondanti, mentre il versante adriatico rimarrebbe ancora una volta meno coinvolto. Una sorta di "rivincita" dell'inverno, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da poche precipitazioni e da temperature oltre le medie stagionali.