Il fronte temporalesco spazza l'Italia: raffiche di vento e nubifragi fanno disastri

Il fronte temporalesco che come da previsioni meteo sta spazzando l'Italia sta facendo grossi danni tra Liguria e Toscana dove si stanno concentrando gli eventi estremi con fortissime raffiche di vento e nubifragi. Non vere trombe d'aria ma raffiche di vento lineare fino a 150 chilometri orari come quelli già registrati all'aeroporto di Ajaccio in Corsica poche ore fa.

La situazione più preoccupante in Versillia. Queste le immagini che arrivano da Carrara. Sono evidenti gli effetti di un downburst, una raffica discendente con moto orizzontale associato al passaggio del fronte temporalesco.

Sul settore settentrionale del litorale toscano si contano danni e disagi sulla costa apuana. Queste le immagini che arrivano dalla Marina di Massa e da Viareggio.

A Barga (Lucca) la parte di un tetto staccatosi ha centrato in strada un'auto con persone all'interno. A Firenze ferita una persona al mercato del Galluzzo colpita da un ramo. A Bottai un albero è andato su un camper in un camping: ci sono persone dentro, spiegano i pompieri, ma non sarebbero ferite. Danni al mercato di Marina di Carrara, nubifragio Versilia, spazzati via ombrelloni e sdraio. A Massa un uomo è rimasto ferito alla testa mentre si trovava in un deposito di autobus della società Autolinee toscane per la caduta improvvisa di materiali vari sollevati dalle violente raffiche di vento. L'uomo è comunque rimasto cosciente, ma è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Fra gli effetti delle raffiche di vento anche la rottura dei vetri di tre autobus che si trovavano all'interno del deposito.