Non è sempre una tromba d'aria: cos'è il downbrust e perché fa più danni

Nell'Italia degli eventi meteo estremi occorre fare un po' di chiarezza sui fenomeni violenti legati ai temporali che vengono spesso confusi. Dopo violenti nubifragi e temporali che causano danni e sfollati la parola "tromba d'aria" è spesso sulla bocca di tutti. Ma spesso non si tratta di tornado o trombe d'aria (i due termini sono sinonimi) ma downburst.

Se appena si scatenano delle raffiche violente si grida subito alla "tromba d?aria" quasi sempre non è così. La tromba d'aria presuppone la presenza di un imbuto o di un vortice. Molto spesso si tratta invece di raffiche anche molto violente, ma lineari in cui non esiste nessun vortice che tocca il suolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video il downbrust che ha colpito il Tigullio il 18 agosto 2022

Tornado o trombe d'aria

Il tornado è legato a una cella temporalesca dove si innesca un moto vorticoso che origina la sua forma a imbuto. Può assumere varie forme: da un imbuto molto stretto a un diametro anche di 2 chilometri. Inoltre sulla base alla forza del vento vengono classificati in una scala (Fujita) che va da 0 a 5 con raffiche fino a 300 chilometri orari. I tornado sono legati a una struttura legata ad una supercella temporalesca che origina un Mesociclone, un temporale che ruota. Quando si sviluppano in mare o su un lago allora si chiamano trombe marino o watersput: di solito sono vortici molto sottili e generalmente innocui ma quando le energie in gioco sono molto forti come in questa fine estate possono diventare molto pericolosi per le imbarcazioni.

Il downbrust

Le dinamiche che innescano i tornado non sono frequenti quanto i danni dovuti ai downbrust, venti discendenti che si originano da un temporale. Una cella temporalesca ha venti caldi che vengono risucchiati dalla differenza di pressione risalendo al suo interno e venti freddi che vengono espulsi verso l'esterno e che, quando toccano terra, si aprono a ventaglio lungo il fronte di avanzamento del temporale superando anche i 150-270 chilometri orari. A seconda della forma della cella temporalesca può provocare danni su un fronte ampio anche oltre i 4 chilometri. Quindi ben più esteso di quanto avviene nel cono di un tornando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se come si vede nelle immagini di Piombino le raffiche di vento possono sembrare estreme, il flusso di aria originato dai temporali può essere pericoloso quando non si prendono le dovute precauzioni. L'invito è sempre quello di prestare attenzione alle allerte meteo emesse dalla protezione civile.