Meteo, weekend di fine estate: le zone a rischio temporali

Ancora maltempo nel fine settimana per diverse regioni italiane. Temporali e grandine colpiranno soprattutto il Centro-Sud tra sabato e domenica, ma i primi segni di instabilità inizieranno già oggi, giovedì 9 settembre, dove le nubi copriranno gran parte del Nordovest, della Sardegna e degli Appennini abruzzesi, con rovesci che potrebbero colpire la costa ionica.

La giornata di domani, venerdì 10 settembre, inizierà con il sole in gran parte dello Stivale, ad eccezione di addensamenti sparsi su Nordovest e Sicilia. Secondo gli esperti di 3BMeteo però i temporali arriveranno nel pomeriggio soprattutto sulle aree centro-meridionali: ''In giornata di nuovo alcuni rovesci sulle Alpi occidentali, ma anche bassa Calabria e gran parte della Sicilia, spesso temporaleschi, più isolatamente lungo l'Appennino. Si confermano condizioni decisamente più instabili in Sardegna con piogge e temporali anche forti, in graduale attenuazione in serata''.

Meteo, le previsioni per il weekend

Nella giornata di sabato 11 settembre il maltempo si sposterà con decisione verso il Sud, colpendo prima la Campania meridionale e poi Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Anche su queste regioni si potranno verificare dei nubifragi e improvvisi allagamenti. Le cose andranno decisamente meglio sul resto d'Italia dove l'alta pressione ivi presente continuerà a portare l'estate settembrina con temperature calde e piacevoli. Invece, secondo le previsioni de IlMeteo.it, domenica 12 ci sarà una ''sorpresa'': ''Il vortice continuerà la sua corsa verso levante, provocando le ultime piogge e temporali all'estremo Sud, prima di allontanarsi verso la Grecia. Sul resto dell'Italia si concretizzerà invece una sorpresa, con tanto sole e con temperature massime che raggiungeranno almeno i 28/30°C specie sulle regioni centrali tirreniche e sulle pianure del Nord''.