La risposta della Nato a Putin: "Centinaia di migliaia di soldiati operativi"

La Nato risponde all'invasione russa dell'Ucraina. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha annunciato che il 24 marzo a Bruxelles si terrà un vertice straordinario tra i Paesi dell'alleanza atlantica per discutere delle misure da prendere e rafforzare così la sicurezza degli alleati. Il segretario generale ha detto che si potrebbe arrivare a "un numero sostanzialmente maggiore di forze nella parte orientale dell'Alleanza" in termini di potenziamento degli schieramenti aerei e navali, difesa aerea e missilistica, difese informatiche ed esercitazioni sempre più ampie. Per domani è in programma il vertice tra Nato, Unione Europea, Georgia, Finlandia e Svezia, con la presenza del Ministro della Difesa ucraina.

La risposta della Nato

Stoltenberg ha dato un'idea della forza militare schierata dalla Nato, che potrebbe anche aumentare nelle prossime settimane in base all'andamento della guerra in Ucraina. “Per molti anni, gli alleati della NATO hanno addestrato decine di migliaia di truppe ucraine - ha detto Stoltenberg in conferenza stampa -. Molti di loro ora stanno combattendo in prima linea. Gli alleati hanno anche fornito quantità significative di equipaggiamento critico, comprese armi anticarro e di difesa aerea, droni, munizioni e carburante. L'Ucraina ha un diritto fondamentale all'autodifesa, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, e gli alleati e i partner della Nato continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendere tale diritto, fornendo equipaggiamento militare e assistenza finanziaria e umanitaria".

Le difese della Nato ammontano a centinaia di migliaia di forze che al momento sono in "allerta intensificata" ha detto Stoltenberg, oltre a centomila truppe statunitensi. Nell'Est Europa ci sono già schierati circa 40mila soldati (tra cui anche gli italiani), sostenuti da "importanti forze aeree e navali. "Tutto ciò invia un messaggio inequivocabile: un attacco a un alleato causerà una risposta decisiva da parte di tutta l'Alleanza" il monito di Stoltenberg.

Biden al vertice straordinario Nato e al Consiglio europeo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà al vertice straordinario della Nato che si svolgerà il 24 marzo a Bruxelles.

"Joe Biden crede molto nella diplomazia diretta, 'faccia a faccia' e il vertice della Nato la prossima settimana a Bruxelles sarà "l'opportunità di farlo con gli alleati con cui siamo fortemente allineati" ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, che ha anche confermato che Biden oltre che al vertice straordinario della Nato parteciperà anche al Consiglio europeo per discutere dell'Ucraina , e delle sanzioni alla Russia.