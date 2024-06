Lo Stato in cui i 10 comandamenti dovranno essere esposti nelle aule per legge (dall'asilo all'università)

La Louisiana è diventata il primo stato Usa a ordinare che ogni classe di scuola pubblica dalla materna all'università debba esporre per legge i dieci comandamenti all'interno delle aule. Il provvedimento è stato fortemente voluto dai repubblicani ed è ora diventato legge con la conversione da parte del governatore Jeff Landry.

La legge prevede che i precetti religiosi siano appesi nelle aule a "caratteri grandi e facilmente leggibili" su un poster di 11 pollici per 14 (circa 28 centimetri per 35). Nelle misura i comandamenti sono descritti come "i documenti fondamentali del nostro stato e del nostro governo nazionale".

L'obbligo dovrà essere adottato dalle scuole pubbliche di ogni grado a partire dal 2025, ma gli istituti non riceveranno alcun finanziamento statale per i "poster", e dovranno quindi provvedere da sé ai fondi necessari aprendo a campagne di donazione. Prevista inoltre una "nota di contesto" di quattro paragrafi che descriverà come i comandamenti "sono stati una parte importante dell'istruzione pubblica americana per quasi tre secoli".

Associazioni per i diritti civili pronte a dar battaglia: "È incostituzionale"

Definire la legge controversa sarebbe riduttivo, e c'è infatti chi parla di incostituzionalità. Pronte a dar battaglia ci sono varie associazioni impegnate nella lotta per la laicità delle istituzioni come l'American Civil Liberties Union e la Freedom from Religion Foundation, che hanno annunciato di aprire una causa per fare l'annullamento dellla legge. Il governatore Landr ha fatto sapere di "non vedere l'ora" di essere citato in causa, così da poter portare la questione fino alla Corte Suprema, se necessario.

Yes, Louisiana's new law requiring public schools to post the Ten Commandments in every classroom is unconstitutional, and yes, the @ACLU and @ACLUofLouisiana will be suing to stop it. See you in court, Louisiana.https://t.co/GsOLktVOv7 — Heather Lynn Weaver (@HeatherWeaverDC) June 19, 2024

Secondo gruppi per i diritti civili ed esponenti democratici, la nuova legge sarebbe contraria al primo emendamento della Costituzione americana, che garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio.

Dal canto loro, i sostenitori della misura hanno trovato una base giurisprudenziale sulla quale appoggiarsi in una decisione della Corte Suprema del 2022, con la quale fu reintrodotto nel suo ruolo un allenatore di football licenziato perché era solito far pregare in campo i giocatori prima dell'inizio della partita. I giudici hanno stabilito che le preghiere dell'allenatore equivalevano ad un discorso privato - protetto dal primo emendamento proprio in quanto rappresenterebbe una manifestazione della libertà di culto - e non potevano quindi essere limitate dal distretto scolastico.

Secondo molti giuristi, questa decisione ha creato un precedente per una maggiore espressione religiosa negli spazi pubblici. Dodie Horton, sostenitrice repubblicana della legge, ha respinto le preoccupazioni degli oppositori della misura, affermando che i dieci comandamenti sono radicati nella storia legale del Paese e che la legge introdurrà un "codice morale" nelle classi.

Leggi simili sono state recentemente proposte da in altri Stati a guida repubblicana, tra cui Texas, Oklahoma e Utah. Un precedente tenativo del 1980 da parte del Kentucky fu respinto dalla Corte Suprema con 5 voti contro 4 con la motivazione che affiggere i dieci comandamenti nelle scuole "non aveva alcuna "finalità legislativa laica" ed era "di chiara natura religiosa".