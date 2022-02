10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

In Malawi nuovo caso di poliomelite selvaggia in Africa, era sparita da 5 anni

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che un caso di poliomielite selvaggia, la forma del virus presente in natura, è stato registrato in Malawi, spingendo le autorità sanitarie locali a dichiarare un focolaio di tipo 1 e a mettere in campo misure di emergenza per fermare il contagio, anche aumentando le vaccinazioni. L'Africa era stata dichiarata libero da tutte le forme di poliomielite selvaggia nel 2020. La malattia rimane endemica solo in due nazioni al mondo: Afghanistan e Pakistan.

Alluvione in Brasile, una frana causa la morte di almeno 117 persone

Almeno 117 persone sono morte a causa di frane causate da una improvvisa alluvione giovedì a Petrópolis, in Brasile. La città, che si trova sulle montagne a nord di Rio de Janeiro, è stata colpita da piogge torrenziali. Le case nei quartieri collinari sono state distrutte e le auto sono state spazzate via mentre le acque scorrevano per le strade. Le squadre di ricerca e soccorso stanno setacciando il fango per i sopravvissuti, mentre si contano ancora 116 dispersi. Il governatore di Rio de Janeiro Claudio Castro ha dichiarato che quasi 400 persone sono rimaste senza casa.

58 condanne a morte in India per gli attentati del 2008 che uccisero 56 persone

Venerdì un tribunale indiano ha condannato a morte un numero record di 38 persone per gli attacchi terroristici che furono eseguiti ad Ahmedabad nel 2008, in cui furono state fatte esplodere fino a 20 bombe in diverse parti della città in ospedali, centri commerciali e parchi, uccidendo 56 persone. È la prima volta che così tanti imputati hanno ricevuto la pena capitale tutte insieme in un solo caso nel Paese. La sentenza deve essere ora confermata da un tribunale superiore. Altre 11 persone sono state condannate all'ergastolo. Le esecuzioni sono relativamente rare in India. Le ultime persone ad essere state giustiziate sono stati i quattro accusati nel famoso caso di stupro di gruppo di Delhi del 2012, che sono stati impiccati nel marzo 2020.

I militari francesi lasciano il Mali dopo 9 anni di lotta contro i jihadisti

La Francia e i suoi partner europei hanno annunciato questa settimana un ritiro militare dal Mali dopo oltre nove anni di lotta contro un'insurrezione jihadista. La notizia è stata data giovedì dal presidente francese Emmanuel Macron. Parigi ha schierato per la prima volta truppe contro i jihadisti nello Stato africano nel 2013 sotto il presidente socialista François Hollande. L'intervento ha arginato con successo l'avanzata degli insorti e ha restituito al governo locale città chiave come Timbuctù, ma gli estremisti si sono rapidamente raggruppati di nuovo. Negli ultimi anni i ribelli hanno conquistato alcune porzioni di territorio nell'ex colonia francese, sfruttando le turbolenze politiche, la povertà e la debolezza delle autorità locali.

In Ecuador sarà consentito l'aborto in caso di stupro

Il Parlamento dell'Ecuador ha approvato un regolamento per consentire alle donne di accedere all'aborto in caso di stupro, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che aveva depenalizzato tali interruzioni di gravidanza. In precedenza, il Paese latinoamericano consentiva l'aborto solo quando la vita di una donna era in pericolo. Approvata con 75 voti a favore, 41 contrari e 14 astenuti, la nuova misura consente aborti fino a 12 settimane di gravidanza per le donne adulte nelle aree urbane e fino a 16 settimane per minorenni e donne adulte nelle aree rurali. Più di 21mila interruzioni di gravidanza avvengono nella nazione ogni anno, secondo il gruppo femminista Trenzando Feminismos, la maggior parte dei quali in pericolose cliniche illegali.

Donna guarisce dall'Hiv grazie a trattamento innovativo, è la terza persona al mondo

Una donna statunitense è la terza persona al mondo ad essere mai stata curata dall'Hiv, utilizzando un nuovo metodo di trapianto che coinvolge il sangue del cordone ombelicale e che apre la possibilità di curare più persone di quanto fosse possibile in precedenza, hanno annunciato gli scienziati coinvolti nel caso martedì. Il sangue del cordone ombelicale è più ampiamente disponibile rispetto alle cellule staminali adulte utilizzate nei trapianti di midollo osseo che hanno curato i due pazienti precedenti e non è necessario che sia abbinato totalmente a quello del ricevente.

Un 17enne e un 19enne uccisi dai militari israeliani in Cisgiordania

Un 19enne palestinese, Nehad Amin Barghouti, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze israeliane martedì nel villaggio occupato di Nabi Saleh, in Cisgiordania, in quello che i testimoni hanno descritto come uno scontro tra manifestanti e soldati israeliani. L'omicidio arriva pochi giorni dopo che un altro adolescente è stato ucciso da colpi di arma da fuoco israeliani vicino alla città di Jenin, sempre in Cisgiordania. Mohammed Abu Salah, questo il nome del giovane di 17 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante gli scontri scoppiati quando le forze israeliane sono arrivate domenica per demolire la casa di Muhammad Jaradat, un uomo accusato di aver ucciso un colono ebreo illegale alla fine dell'anno scorso. Il ministero della salute palestinese ha detto che dozzine di altre persone sono state ferite da proiettili veri e da proiettili d'acciaio rivestiti di gomma sparati dall'esercito di Tel Aviv.

L'Olanda chiede scusa per torture e omicidi commessi nella guerra d'indipendenza dell'Indonesia

Mark Rutte, il primo ministro dei Paesi Bassi, si è scusato dopo che un'indagine ha rivelato che lo Stato olandese aveva permesso l'uso sistematico di esecuzioni extragiudiziali e torture durante la guerra di indipendenza indonesiana del 1945-49. Nel rapporto si afferma che "l'estrema violenza" dei servizi militari e di intelligence olandesi era stata condonata ai più alti livelli di governo, con tutte le altre considerazioni subordinate all'obiettivo di mantenere la colonia. Il 17 agosto 1945, due giorni dopo che la resa del Giappone aveva posto fine alla seconda guerra mondiale, i rivoluzionari indonesiani Sukarno e Mohammad Hatta dichiararono l'indipendenza, rompendo con 350 anni di dominio olandese. Il governo dell'Aia rifiutò la mossa e tra la dichiarazione di indipendenza e il ritiro delle forze olandesi il 27 dicembre 1949 furono uccisi circa 100mila indonesiani, rispetto a circa 5.300 combattenti dalla parte olandese, compresi gli indonesiani al loro servizio.

Attentato di al-Shabab in Somalia, uccise 5 persone tra cui 2 bambini

I combattenti di Al-Shabab hanno attaccato diverse stazioni di polizia e posti di blocco di sicurezza nella capitale della Somalia, Mogadiscio, in una dimostrazione di forza mentre il Paese si prepara a tenere delle elezioni presidenziali a lungo rimandate. La televisione di stato mercoledì ha riferito che cinque persone, tra cui due bambini, sono state uccise in due attacchi: uno a una stazione di polizia nel distretto di Kahda e un altro a un obiettivo nel distretto di Darusalam. Il gruppo legato ad al-Qaeda compie frequenti attacchi contro il governo e la scorsa settimana ha attaccato un minibus che trasportava delegati elettorali.

Nelle scuole cinesi si studierà il pensiero del presidente Xi Jinping

Alle scuole cinesi è stato ordinato di nominare dei commissari politici per garantire che tutti i bambini ricevano istruzioni sull'ideologia del presidente Xi Jinping e sulla definizione dello "stato di diritto". Un mandato del ministero dell'Istruzione prevede che tutte le scuole medie e secondarie, in cui studiano 200 milioni di bambini, debbano accogliere fino a cinque “assistenti presidi” scelti dalla magistratura locale del Partito Comunista, che da maggio “spingerà per lo studio e la propaganda del pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto”. Anche gli asili nido sono incoraggiati a creare posizioni simili, sebbene non siano obbligatorie.