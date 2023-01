Una 12enne ha ucciso a coltellate il fratellino di 9 anni

Una ragazzina di 12 anni è stata arrestata dopo aver ucciso a coltellate il fratello di 9. È avvenuto a Tulsa, Oklahoma. I genitori stavano dormendo al piano superiore della loro casa, quando la figlia è salita in camera loro e li ha svegliati, dicendo che aveva appena accoltellato il fratellino.

Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è morto nella notte. La sorella è stata arrestata e rinchiusa in un centro di detenzione giovanile.

Non è chiaro se la bambina, il cui nome è stato nascosto a causa della sua età, abbia ottenuto un avvocato per il caso e il motivo dell'aggressione non è stato rivelato. Non è solo il secondo omicidio commesso a Tulsa dall'inizio del nuovo anno, ma il secondo tra fratelli. Il 3 gennaio un uomo di 39 anni, Clifton Speed, aveva sparato e ucciso il fratello maggiore, Byron, al termine di una lite.