A 12 anni drogata e violentata da undici uomini

Prima, è stata sequestrata, drogata e violentata da nove persone, tra cui alcuni minorenni. Poi, l'intervento di due uomini che hanno messo in fuga il branco, ma che a loro volta hanno abusato di lei. Vittima di questa violenza senza fine è una bambina di 12 anni, secondo quanto riportano i media locali.

I fatti si sono svolti a Oruro, in Bolivia. La ragazzina stava partecipando insieme alla sua famiglia a una festa, quando è stata intercettata da un gruppo di uomini. La vittima, ha reso noto la Procura che sta indagando sul caso, "ricorda che fuori dal locale è stata avvicinata da diversi ragazzi, nove in totale, che l'hanno portata a bere bevande alcoliche". Quando ha perso conoscenza, la 12enne è stata violentata a turno dal gruppo, tra cui alcuni minorenni.

Secondo il certificato medico redatto dall'Istituto di ricerca forense boliviano, la vittima presenta evidenti segni di violenza fisica e abrasioni dovute allo sfregamento sulla colonna vertebrale. Il calvario, però, non è finito lì: dopo lo stupro, due uomini si sono avvicinati ai nove giovani dicendo di essere parenti della vittima e li hanno messi in fuga. Rimasti soli, i due hanno abusato della piccola. Le indagini sono ancora in corso. Al momento, sono stati arrestati tre presunti membri del branco.

