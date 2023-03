Morta insegnante accoltellata da 13enne a scuola

È morta una delle insegnanti accoltellata da un ragazzo di 13 anni in una scuola pubblica di San Paolo, in Brasile. L'aggressore, come hanno reso noto il responsabile della Pubblica sicurezza cittadina, Ghilherme Melt, e quello della Pubblica istruzione, Renato Feder, è entrato nel centro educativo - la scuola Thomazia Montoro, nel quartiere Vila Sonia, a ovest di San Paolo - all'inizio della giornata ferendo con un'arma da taglio alla schiena l'insegnante Elizabeth Terrero, 71 anni.

Il ragazzo ha poi accoltellato altri tre insegnanti e uno studente che sono attualmente ricoverati in ospedale in condizioni stabili, mentre un secondo studente è assistito dopo aver registrato un forte stato di shock.

Uno studente ha raccontato che l'aggressore, immobilizzato da una "eroica" insegnante, aveva il volto coperto da una maschera raffigurante un teschio.

La polizia ha arrestato l'adolescente, che frequentava l'istituto e di cui non è stata divulgata l'identità. Secondo versioni contraddittorie giorni fa sarebbe stato autore, o vittima, di insulti di carattere razzista.

A tragédia na escola Thomazia Montoro só não foi pior graças à bravura de três professoras que conseguiram imobilizar o assassino. Seus nomes não foram revelados, mas fica o reconhecimento pela coragem.



Un video ripreso dalle telecamere di sicurezza mostra il momento in cui uno degli insegnanti viene accoltellato da uno studente. Nelle immagini è possibile vedere l'adolescente che aggredisce l'insegnante alle spalle inferendo sul corpo con cinque coltellate.