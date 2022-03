Guida la macchina a 13 anni e causa un incidente: 9 morti

Non avrebbe potuto guidare quell’auto. Invece si è messo al volante a 13 anni e si è schiantato frontalmente contro un furgone proveniente dalla parte opposta dell’auto. Sono morte nove persone. Una strage. Il tragico incidente stradale si è verificato martedì sera scorso negli Stati Uniti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un pickup Dodge, condotta da un ragazzino di 13 anni, stava percorrendo una strada del Texas occidentale, quando ha incrociato un furgone: un Ford Transit che trasportava giovani delle squadre di golf maschili e femminili di ritorno da un torneo.

Proprio in quel momento è successo qualcosa. Un’ idea se la sono fatta i funzionari del National transportation safety board (Ntsb), un’agenzia investigativa indipendente del Governo degli Stati Uniti che indaga ed stila rapporti in merito agli incidenti che coinvolgono aeroplani, navi, treni, oleodotti e gasdotti. Secondo loro il pickup viaggiava con la ruota di scorta, che sarebbe esplosa, facendo perdere il controllo del mezzo al giovanissimo conducente. L’auto si è così schiantata frontalmente contro il furgoncino degli atleti universitari. Sei giocatori, di cui uno portoghese e uno messicano, e il loro allenatore sono morti nell’incidente. Due studenti invece, entrambi canadesi, sono sopravvissuti alla collisione e sono in condizioni stabili in ospedale. Non è ancora certo a che velocità andassero i due mezzi. Di sicuro, dopo la collisione, hanno anche preso fuoco.

Il sergente Victor Taylor del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas ha spiegato come il 13enne non poteva guidare. I ragazzi possono iniziare le lezioni di guida in classe all'età di 14 anni in Texas e devono avere 15 anni, prima di poter iniziare a guidare con un istruttore o un adulto patentato.