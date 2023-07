13enne rapita si salva mostrando di nascosto la scritta "aiutatemi!" a dei passanti

Era stata rapita e stava per essere portata via dal suo sequestratore, ma mentre era rinchiusa in auto ha avuto la prontezza di scrivere "aiutatemi!" su un foglio di carta e mostrarlo dei passanti, che hanno così chiamato i soccorsi. È successo nel sud della California all'inizio di luglio, ma la storia è emersa solo oggi, quando è stata resa pubblica l'incriminazione nei confronti del 61enne Steven Robert Sablan, texano, che è stato arrestato con l'accusa di sequestro di minorenne e violenza.

L'uomo, armato di pistola, mentre stava camminando lungo un marciapiede di San Antonio ,Texas, a un certo punto aveva costretto la vittima, una ragazzina di 13 anni scappata da casa, ad andare con lui in macchina. "Se non sali in macchina con me, ti farò del male", avrebbe detto l'uomo alla vittima, secondo i documenti del tribunale. Una volta dentro l'auto, Sablan l'avrebbe ripetutamente violentata e poi portata in California. Come riporta l'Agi il sequestro è durato tre giorni e sarebbe potuto andare avanti ancora per molto, se Sablan non avesse commesso un errore.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, l'uomo aveva fermato la macchina a Long Beach, California, per andare in una lavanderia a gettone e lavare i propri vestiti, lasciando la vittima chiusa in auto. Rimasta sola, la ragazzina ha preso un pennarello e un pezzo di carta e scritto "Help Me!", e mostrato il messaggio alle persone che si trovavano nel parcheggio. Una di queste, con una prontezza risultata decisiva, ha chiamato subito la polizia. Gli agenti hanno liberato la vittima e arrestato Sablan, risultato un pregiudicato per furto. Nella macchina è stata rinvenuta una pistola non dichiarata. Se condannato per entrambi i reati, l'uomo rischia l'ergastolo.

Continua a leggere su Today.it