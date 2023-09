La "One Chip Challenge" è l'ennesima folle challenge che sta diventando virale negli Usa

Una sola patatina ma piccantissima. È l'ultima sfida virale sui social network chiamata appunto "One Chip Challenge". Sono moltissimi i video su TikTok che testimoniano questa challenge, nata qualche anno fa, ma tornata in auge in questo periodo.

Una sfida estrema, tanto da aver portato alla morte uno studente 14enne di un liceo del Massachusetts. Un compagno di scuola avrebbe fatto provare al giovane quella che è definita "la tortilla più piccante del mondo". Così venerdì scorso la madre del ragazzo è stata chiamata dalla scuola per avvertirla che il figlio aveva forti dolori allo stomaco. Secondo quanto si è appreso lo studente aveva partecipato alla "One Chip Challenge".

Continua a leggere su Today...