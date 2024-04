"È finta": 15enne impugna una pistola giocattolo e viene fermato da un poliziotto, che gli spara

Un agente di Akron, nello stato americano dell'Ohio, ha sparato e ferito un ragazzo afroamericano di 15 anni che impugnava una pistola finta pochi secondi dopo averlo fermato. È la terribile scena che si vede in un filmato ripreso dalla body cam del poliziotto, che sta provocando polemiche negli Stati Uniti sulla violenza della polizia nei confronti dei giovani afroamericani. Le immagini mostrano l'adolescente che urla ripetutamente "è falsa!". La vicenda risale al primo aprile scorso e il ragazzo, Tavion Koonce-Williams, non è in pericolo di vita, mentre l'agente Ryan Vayda Westlake, è in aspettativa pagata fino alla fine dell'inchiesta.

Cosa è successo?

Come sono andati i fatti? Una pattuglia è intervenuta sul luogo dell'incidente dopo che una donna aveva allertato la polizia affermando di aver visto un uomo che puntava un'arma contro le case, come se volesse sparare. Intervenuto, l'agente Westlake ha chiesto al ragazzo di mostrare le mani ed, uscendo dall'auto, ha subito sparato un colpo. "Sono un bravo ragazzo, prendo tutti bei voti, gioco a football, voglio solo stare al sicuro", si sente dire il ragazzo mentre, già ferito al polso, risponde agli ordini dell'agente. L'agente ha esploso il colpo nonostante il ragazzo avesse gridato più volte "è finta", scoppiando a piangere mentre obbediva all'ordine del poliziotto di mettersi a terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I guai passati del poliziotto

Non è la prima volta che l'agente finisce nei guai. In passato, Westlake, in servizio da quasi un decennio, era stato già sospeso dal servizio nel 2021 perché, ubriaco, aveva minacciato la fidanzata con la pistola. Un episodio che si concluse senza conseguenze per l'agente, grazie all'impegno del sindacato di categoria che era riuscito a farlo riammettere nel corpo.

Nel pieno delle polemiche, l sindaco di Akron, Shammas Malik, ha condannato il gesto e ha ordinato la pubblicazione del video, promettendo di avviare un'inchiesta trasparente sul caso. La polizia locale ha intanto confermato che la pistola del ragazzo era un giocattolo.

L'avvocato del ragazzo ha chiesto giustizia. "Come è possibile che un bambino di 15 anni venga sparato ad un isolato dalla case della nonna, mentre ha le braccia alzate e sta facendo tutto quello che l'agente gli chiede di fare ? - si chiede polemico il legale della famiglia del 15enne - come si può giustificare un trattamento così inumano di un bambino?".